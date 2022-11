Pressupostos

La CUP Sant Cebrià lamenta que el govern municipal prorrogui els pressupostos en plena crisi social

La formació anticapitalista subratlla que els costos energètics dels equipaments municipals es dispararan i que les necessitats de les famílies també ho faran per aquest increment del preu de la llum, però també per l'augment del preu dels aliments o de les hipoteques

La CUP Sant Cebrià denuncia la decisió del govern municipal, integrat per ERC i Junts, de prorrogar els pressupostos i no presentar-ne de nous per a l’any vinent. En un context de crisi social amb una inflació desbocada i una Europa a les portes d'una més que probable recessió, la CUP no entén que l’executiu no miri de donar resposta a les necessitats de la població. El mateix Govern, que ara mateix no té la majoria suficient per aprovar uns nous pressupostos, està negociant amb diferents partits per aconseguir-ho. A Sant Cebrià, però, els dos partits gaudeixen de prou suport per poder tirar endavant els comptes del 2023.

Per aquest motiu, els cupaires lamenten que el govern municipal no vulgui assumir la seva responsabilitat i miri de trampejar la situació mitjançant modificacions parcials o de crèdit. La formació independentista insta ERC i Junts a repensar la seva decisió per donar una resposta de país amb uns nous comptes que tinguin en compte la delicada situació per la qual passen, malauradament, moltes famílies del nostre municipi.

Amb uns pressupostos postpandèmia per afrontar una crisi social, energètica i d’abastiment que presumiblement serà llarga de resultes de la guerra a Ucraïna, la CUP adverteix que no serà possible atendre aquest nou context. A tall d’exemple, la formació anticapitalista subratlla que els costos energètics dels equipaments municipals es dispararan i que les necessitats de les famílies també ho faran per aquest increment del preu de la llum, però també per l'augment del preu dels aliments o de les hipoteques.

Tots aquests condicionants, lamenta la CUP, no estan previstos amb els pressupostos prorrogats i no es poden assumir amb modificacions puntuals. I més tenint present que hi haurà una reducció important dels ingressos de l’IBI per la regularització d’algunes zones del municipi, que suposarà que l’Ajuntament deixi d’ingressar entre 100.000 i 200.000 euros.