lluita institucional

La CUP Molins de Rei denuncia l'incompliment de la moció de suport a la campanya #RegularizaciónYa

La CUP Molins de Rei ha lamentat profundament i denuncia el boicot fàctic que han fet els regidors del govern del PSC no aplicant la moció de suport a la ILP #RegularizaciónYA, tal com va aprovar el Ple municipal al juliol d’enguany.



El dia 20 de juliol de 2022, en el marc de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, es va aprovar per majoria dels regidors i regidores presents una moció presentada per la CUP de condemna dels tràgics fets ocorreguts el 24 de juny d’enguany a la frontera de l’Estat espanyol a la ciutat de Melilla. Aquesta moció incloïa un acord que instava a l’Ajuntament a donar suport i facilitar, mitjançant comunicació pública i punts físics, la recollida de signatures promoguda per la Iniciativa Legislativa Popular #RegularizaciónYa.



És de destacar, primer, que aquesta moció no es va ni tan sols debatre a la sessió del Ple del mes de juny, pocs dies després d’haver succeït tals fets, i en tant que els partits de govern, PSC i Junts, van votar en contra de la seva incorporació d’urgència a l’ordre del dia. Més tard, en debatre’s i votar-se a la sessió del Ple del mes de juliol, es va aprovar amb els vots a favor de tots els regidors i regidores, a excepció dels del PSC, els qui inexplicablement van decidir no votar.



En els dies immediatament posteriors a la celebració del Ple, ens vam posar en contacte amb la Regidora de Solidaritat i Cooperació per tal de veure com fer efectiu aquest suport per part de l’Ajuntament a la campanya de recollida de signatures. Teníem dos mesos per endavant per fer feina, i com era previsible, el termini de recollida de signatures s’ampliaria fins a finals de desembre, pel que hem acabat gaudint de quatre mesos sencers. I confiàvem en què, per ser la voluntat del Ple de l’Ajuntament de Molins, des del govern sociovergent farien mans i mànigues per a què l’acord s’executés de forma impecable, com es fa en qualsevol altre cas.



Quina ha estat, però, la realitat? Excuses, pals a les rodes i una passivitat flagrant per part del govern i de la Jessica Revestido (PSC), qui està al capdavant de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació. En el dia d’avui, ja ben entrada la segona quinzena de novembre, l’únic que s’ha fet ha estat algunes consultes i la petició d’un informe a Serveis Jurídics que, passats dos mesos, ni tan sols ens ha arribat.



No s’han demanat els plecs oficials de recollida de signatures, i per tant tampoc s’han posat als equipaments municipals oberts al públic per tal que els vilatans i vilatanes que ho desitgessin poguessin signar i aportar el seu granet de sorra a l’ILP. I, com és evident, tampoc s’ha fet cap mena de difusió pels múltiples canals de comunicació dels que disposa el consistori.



I ja no parlem del fet de tenir una certa iniciativa i una proactivitat de cara a garantir que tot es posés en marxa el més aviat possible i arribés a bon port. Ens hem topat amb un mur, com dèiem, de la passivitat més absoluta amb el pretext que “l’Ajuntament no és impulsor de la iniciativa”.



No només això, sinó que, des de pràcticament el minut u, es pretenia carregar tant al nostre grup municipal com al moviment impulsor d’aquesta iniciativa legislativa popular tot un seguit de tasques que hauria d’haver fet l’Ajuntament i la seva maquinària tècnica. Com a exemple paradigmàtic de tot plegat, fer valer que ha hagut de ser la pròpia assemblea de la CUP la que aconseguís els plecs de recollida de signatures per posar-los als equipaments municipals.



L’interrogant a respondre, doncs, és: quin sentit té que el Ple municipal, que és el màxim òrgan de decisió política d’un Ajuntament, acordi donar suport a una iniciativa si, després, el consistori farà el mateix que en relació a aquelles altres iniciatives que, per la raó que siguin, no reben tal suport?



De tot l’anterior es desprèn una conclusió evident: al govern municipal i, en particular, als regidors i les regidores del PSC, no els hi ha interessat en cap moment que tot plegat tirés endavant i arribés a bon port, com ja van escenificar tant al ple de juny com al de juliol, i el que no van aconseguir a la sala de plens, ho han procurat com a màxims responsables de la part tècnica de l’Ajuntament. Davant d’això, només ens queda lamentar, reprovar i denunciar aquesta forma de fer política.