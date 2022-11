proposta municipalista

La CUP inicia “Un país en marxa” per recórrer els Països Catalans

La CUP engega la campanya "Un país en marxa" aquest dissabte 19 de novembre. Una gira arreu dels Països Catalans on la formació anticapitalista es trobarà amb militants i simpatitzants per posar sobre la taula i debatre la seva proposta política. La formació política vol posar al centre del debat la conquesta de sobiranies i eixamplar drets com a sortir de la crisi econòmica i social que travessa el territori.



La portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Maria Sirvent, afirma que malgrat el context «no hem de caure en el derrotisme, hi ha una alternativa possible» i explica que la formació acabarà l'any «carregant les piles i recorrent 15 municipis d'arreu dels Països Catalans per bastir aquesta alternativa».

"Un país en marxa" té com a finalitat debatre i fer créixer la proposta política en termes de model de país, en aquesta línia, donarà el tret de sortida a la seva gira amb dos actes paral·lels el dissabte 19 de novembre: amb un debat sobre l’estat actual, el futur i les necessitats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a la ciutat de Barcelona i amb un debat sobre l'estat i els reptes de la ruralitat a Els Guiamets (Priorat) el mateix dissabte.

En aquest sentit, la cap de llista de la CUP Barcelona, Basha Changue, destaca que «la regió metropolitana necessita capgirar les lògiques amb què ha estat plantejada i funcionant des de fa dècades. Ja sigui per responsabilitat amb la resta del país com per constituir municipis sobirans, on aflorin les comunitats i siguin unitats polítiques pròpies». Per la seva banda, Sebastià Mata, exalcalde de Maldà (Urgell), explica la importància d'establir «un nou model que trenqui amb la tendència instaurada pel capitalisme als pobles i lluiti per revertir l’envelliment, l’èxode rural i la masculinització de la població rural del país».

