Sanitat

La CUP de Reus demana la reobertura completa del dispensari del barri Gaudí

La CUP de Reus demana la reobertura completa del dispensari del barri Gaudí. La portaveu Marta Llorens afirma que això vol dir que disposi de metge, infermeria i administració. La cupaire ha anunciat un acte reivindicatiu per al dimecres 16. «El veïnat s’ha organitzat perquè no reben cap explicació de cap mena ni des de la regidoria de Salut Pública, Òscar Subirats, ni de la Generalitat de Catalunya», ha subratllat.





La formació ha criticat la falta d’explicacions i concrecions d’Ajuntament i Generalitat. «El document del pla funcional no dóna el que el veïnat vol i necessita», ha afirmat. Llorens ha criticat, també, que ha tingut accés al document gràcies a la Plataforma veïnal creada per a aquesta reivindicació i no gràcies al regidor Subirats: «ell no ens n’ha parlat mai».





La cupaire ha destacat que el veïnat exigeix serveis bàsics de primera necessitat i que això no es concreta enlloc. «Els serveis socials són necessaris, però calen sobretot serveis bàsics», ha asseverat la portaveu, que ha tornat a reiterar-ne la concreció en «metge, infermeria i administració». Llorens ha exposat que el document traspua indefinicions que fan perillar l’atenció del veïnat. «Si el pla comunitari també vol abordar salut mental, com ho farà?», s’ha qüestionat la regidora.





La portaveu ha reiterat la queixa que el document l’hagin aconseguit gràcies a la Plataforma tot i que es va lliurar en una reunió on hi havia tant la Generalitat com la regidoria. El document ha estat redactat pel CatSalut i interpel·la l’AVV del barri Gaudí, la regidoria salut pública i representants de l’àmbit sanitari de la Generalitat de Catalunya. «Nosaltres detectem simples converses. El document no concreta, és una declaració d’intencions», ha conclòs.





Llorens ha afegit que aquest pla d’enfortiment s’ha de consolidar abans del 2022.La portaveu ha sintetitzat que la formació anticapitalista demanarà concrecions a partir, d’una banda, de la realització d’una reunió entre el Regidor de Salut Pública de l’Ajuntament de Reus, la Directora Territorial de Salut al Camp de Tarragona, el delegat del govern a Tarragona i representants de la Plataforma en Defensa del Dispensari del Barri Gaudí per tal de revisar, avaluar i modificar la proposta del document Pla Funcional de Projecte Comunitari dins el marc del Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària. I de l’altra, de la realització d’una Comissió de Seguiment entre la Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Reus, la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, membres del Consell de Salut del Camp de Tarragona i representants Plataforma en Defensa del Dispensari del Barri Gaudí per tal d’avaluar tot el procés de reobertura del consultori.





Llorens ha recordat la campanya de la CUP «Defensem els nostres CAP», on demanaven, entre d’altres, destinar el 25% del pressupost de Salut als Equips d’Atenció Primària. La portaveu ha recordat la convocatòria reivindicativa del dimecres 16, feta per la CUP i la Plataforma ciutadana en defensa del dispensari mèdic del barri Gaudí. Ambdues entitats han organitzat un taller de pancartes i una xerrada amb el Grup en defensa de la sanitat pública de Tarragona, a partir de les 18 h, just davant del centre mèdic.