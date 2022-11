REPRESSIÓ

L’Estat espanyol indemnitza 20 jutges catalans després que la justícia europea el condemnés per la filtració de les seves dades

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va condemnar Espanya el passat mes de juny per la filtració de dades personals de 33 jutges catalans que el febrer del 2014 es van pronunciar a favor d'un referèndum pactat sobre la independència (van signar un manifest a favor del dret a decidir). Les fotografies d'aquests magistrats (moltes extretes dels arxius policials del DNI) van aparèixer publicades al diari La Razón sota el títol 'La conspiración dels 33 juezes sobiranistas'. La sentència del Tribunal d'Estrasburg conclou que la difusió de les imatges va vulnerar el dret a la intimitat dels jutges i que l'existència d'informes policials elaborats sense cap suport legal vulnera també la Convenció Europea de Drets Humans.

La sentència del passat juny va imposar una indemnització de 4.200 euros per danys morals per a cadascun dels 20 magistrats que van decidir portar la demanda fins a la justícia europea. La justícia espanyola va anar arxivant la causa de les fotos en diverses ocasions fins que va arribar al Tribunal d'Estrasburg. Ara l'Estat espanyol no recorrerà i acata la sentència del TEDH que el condemnava.