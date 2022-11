L'Ajuntament de Valldemossa rectifica i publica el nou reglament lingüístic 4 anys després de ser aprovat al ple municipal

La modificació del reglament era una iniciativa de l'agrupació d'electors La Valldemossa que Volem, que aleshores formava part del govern municipal encapçalat pel Grup Independent Valldemossa, per incloure en el text accions per a fomentar el català als rètols i cartells de l'espai públic, després de constatar la poca presència de la llengua als comerços de la vila i al paisatge lingüístic de Valldemossa en general.

Per a corregir aquesta situació, el nou text incidia, per primera vegada, en el paisatge lingüístic no institucional i afegia un article que fixava la presència del català en un lloc preferent de la retolació com un requisit per atorgar noves llicències d'ocupació de la via pública, així com per renovar-les. A més dels bars i restaurants, el redactat feia extensiva la inclusió del català a la retolació de les parades del mercat setmanal, als expositors amb finalitat lucrativa, a les instal·lacions temporals, a les obres i a qui sol·licitàs una llicència per ocupar la via pública amb mercaderies o materials de construcció.