Tipologia de delictes

Amnistia Internacional considera que la redefinició que es fa del delicte d’ordres públics pot no garantir el dret de protesta dels moviments populars

L'entitat veu amb bon ulls l'eminació del delicte de sedició però es motra preocupada per la interpretació que es pot fer del delicte d’ordres públics

En un comunicat, Amnistia Internacional (AI) critica alguns aspectes de la reforma del codi penal espanyol pactada entre el govern espanyol i ERC. Si bé considera que és una bona notícia l’eliminació del delicte de sedició, creu que la redefinició que es fa del delicte d’ordres públics pot no garantir el dret de protesta dels moviments socials.

Considera que els canvis pot implicar "limitacions indegudes" a l'exercici del dret a la protesta i demanat que el tràmit parlamentari sigui una oportunitat per alinear el Codi Penal amb els estàndards internacionals de drets humans. També critica la introducció d’una modalitat agreujada de desordres públics que no sanciona situacions d’alteració de l’ordre públic, sinó la simple possibilitat d’haver-lo posat en perill: “Concretament, si aquests actes són ‘duts a terme per una multitud el nombre, organització i finalitat de la qual són idonis per a afectar greument l’ordre públic’. Aquesta definició conté elements d’ambigüitat que han de ser corregits”, diu Amnistia Internacional.

Entre els aspectes positius, destaca que s’elimini el delicte de sedició, tal com havia demanat arran de la sentència del Tribunal Suprem espanyol del 2019 contra Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.