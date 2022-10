Cap a la conferència nacional

Pren embranzida el cicle de xerrades ‘Horitzó independència: 2023-2025’ de l'ANC

El cicle de xerrades ‘Horitzó independència: 2023-2025’, va començar a Figueres, a continuat a Arenys de Mar i el proper dissabte arribarà a Reus i durarà fins a finals d’aquest any amb una vintena d’actes arreu del territori, amb l’objectiu de preparar la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista, que tindrà lloc el primer trimestre de 2023.

Més de 220 persones a la xerrada a Arenys del cicle ‘Horitzó independència: 2023-2025’, que va començar el passat 14 d'octubre a Figueres i durarà fins a finals d’any amb una vintena d’actes amb l’objectiu de preparar la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista.

L’Assemblea Nacional Catalana està organitzant el cicle de conferències a tot Catalunya per donar a conèixer la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista. Aquesta trobada fixarà un horitzó i definirà les condicions necessàries per fer efectiva la declaració d’independència, a més d’identificar quins són els compromisos que cal assumir com a moviment per a fer-la realitat.

Un escenari d’aquesta magnitud no es pot improvisar: cal definir col·lectivament quines són les actuacions necessàries a desenvolupar, i per això s’hi inclouran les institucions i la societat civil.

Amb l’horitzó del 2025, l’Assemblea vol conformar una nova aliança civil i institucional, que permeti fer efectiva, desplegar i defensar una declaració d’independència, legitimada pel referèndum de l’1 d’octubre i també per la majoria democràtica independentista votada al Parlament de Catalunya.

Per això, la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista se centrarà en quatre punts: incrementar el suport social i el nivell d’exigència ciutadana sobre la urgència de la independència; definir accions per fer efectiva la independència en un horitzó concret; dissenyar estratègies i alternatives polítiques en cas que l’actual classe política no assumeixi la necessitat de fer la independència en aquesta legislatura; i aconseguir un major suport i reconeixement internacional en cas d’una nova declaració d’independència.

Les setmanes vinents, l’Assemblea organitzarà les xerrades a Reus (27/10), Sant Quirze del Vallès i Gràcia (BCN) (3/11), Taradell (10/11), la Seu d’Urgell (11/11), Tàrrega (12/11), Tortosa (14/11), Cornellà de Llobregat (15/11), Tarragona (17/11), Manresa (18/11), la Garriga (22/11), Lleida (23/11), Vilafranca del Penedès (24/11), Salt (25/11), Sants-Montjuïc (BCN) (29/11), Sant Andreu (BCN) (13/12), Sant Feliu de Guíxols (14/12).

Recorden que tothom que vulgui participar en la Conferència, ja s’hi pot inscriure a través de la web https://assemblea.cat/conferencia/. La independència la farem entre tota la ciutadania!