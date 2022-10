Per un nou país, ruptura amb el règim

Si el Govern Aragonès anava prou malament, ara va cap a l’abisme, engolit pel Règim post franquista com ho han estat el PSOE, Unidas-Podemos, CCOO i UGT. Ja al 2019 ens sorprenia, l’aleshores vicepresident Aragonès amb una defensa aferrissada d’una llei que es va popularitzar com a Llei Aragonès. Una llei que pretenia regular els contractes de serveis a les persones (els que afecten als serveis socials, educatius, de salut, comunitaris...) i en concret la cooperació pública-privada. Sembla lícit preguntar-se per què s’havia de fer una llei com aquesta, a no ser que hi hagi una voluntat de privatitzar-ho tot. Per sort la mobilització del sector li va parar els peus.

ERC s’ha mogut de la socialdemocràcia que defensava fa uns anys, quan pensava que era possible reformar el capitalisme, a un clar social liberalisme que opta per fórmules de privatització i per impulsar els grans negocis especulatius (ampliació de l’Aeroport, els jocs olímpics d’hivern, etc). Aquest viratge va acompanyat de tics autoritaris com hem pogut observar amb la gestió de l’educació, les crítiques a la mobilització popular per la Diada o la mateixa gestió de la crisi de govern. No és estrany que Aragonès hagi escollit com a nous consellers, després de l’última crisi, a consolidats neocapitalistes del PDeCAT, ex PSOE i ex Podemos.

D’altra banda, l’autoanomenada esquerra espanyola, Unidas-Podemos, segueix apuntalant al PSOE i el seu mal govern. Davant la crisi que ens està arribant amb una inflació boja que està empobrint cada cop més les classes populars, amb la congelació de salaris i pensions (beneïda pels sindicats del Règim), el govern espanyol només reacciona amb ajuts al transport o baixada d’impostos a la llum o al gas que fan augmentar molt el deute públic. Aquesta política de no limitar els preus provoca que les grans companyies de l’Ibex 35 vegin pujar cada cop més els seus beneficis.

Els rics cada cop més rics i els pobres cada cop més pobres.

Els pressupostos del PSOE-UP plantegen un augment d’un 25,8% a Defensa (del 126% si comptem les inversions en la industria armamentística), amb una implicació més gran a les guerres de l’OTAN, una pujada salarial a la Guàrdia Civil i la Policia (els del “A por ellos”) de casi un 40%. Per contra, segueix vigent la Llei mordassa, la Llei d’estrangeria, la defensa i protecció d’una monarquia delinqüent, una Reforma laboral que no molesta gaire a la CEOE. A tot això cal sumar el paper dels tribunals, la fiscalia i la policia perseguint sense treva a l’independentisme, ajudant als grans fons voltor amb desnonaments violents, etc.

Necessitem una Ruptura amb aquest Règim. Ara més que mai necessitem la Independència