No a la MAT

Més de 500 persones es planten a Sant Martí de Tous en contra de la MAT i dels macroprojectes eòlics i fotovoltaics especulatius

Aquest dissabte dia 15 d’octubre més de 500 persones s’han manifestat a Sant Martí de Tous per dir prou a l’oligopoli energètic de les renovables i reivindicar una planificació elaborada al territori i per al territori. La

La manifestació ha començat a les 17:30 h a l’entrada del municipi, on participants de l’Anoia i d’altres comarques veïnes han abaixat la barrera instal·lada fa més d’un mes i que pretén restringir el pas a aquests macro-projectes.

Tot seguit han realitzat una marxa lenta en direcció a la plaça de l’Ajuntament encapçalada per pagesos i pageses i amb una pancarta on es podia llegir “RENOVABLES SÍ, PERÒ AIXÍ NO”. Han reivindicat el NO a la MAT i als macro-projectes solars i eòlics que es pretenen instal·lar tant a Sant Martí de Tous com a molts altres municipis, afectant de forma desmesurada el món rural, sense planificació, amb mentides i presses.

Posteriorment, s’ha llegit un manifest exposant els motius pels quals no estan d’acord en com es vol dur a terme la transició energètica i deixant clar que no permetran que es destrueixi el territori en nom de les energies renovables i on s'ha instat a l'alcalde de Tous, David Alquézar (present a la manifestació) que, en la seva condició de Delegat del govern al Penedès, faci arribar les reivindicacions a bon port i sol·liciti d'aturar immediatament els projectes en curs fins a disposar d'una planificació consensuada.

També s’han proposat alternatives com per exemple:

- Utilitzar els espais ja antropitzats.

- Crear una legislació adient per facilitar l’autonomia energètica dels pobles.

- Fomentar les comunitats energètiques.

- Començar a parlar de decreixement i d’un canvi de model de consum.

Cap a les 19:30 h s’ha donat l’acte per finalitzat.

Des de Salvem Tous volem donar les gràcies a totes les persones participants a la manifestació. Aquest dissabte Tous s’ha plantat i ja és hora que tota la comarca de l’Anoia i el país es planti. No tinguem por d’alçar la veu. Aturem aquest despropòsit.