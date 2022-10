Medi ambient

Manifestació contra la incineradora de Juneda

La Plataforma Aturem la Incineradora a Juneda ha convocat una mobilització a les Borges Blanques (Garrigues) per aquest dissabte 22 d'octubre, que sota el lema SALUT SÍ, INCINERADORA TRACJUSA NO! vol que sigui un clam unitari perquè el govern de la Generalitat mantingui la moratòria a les plantes incineradores declarada el novembre de 2021 per la consellera d'ERC Teresa Jordà.

La manifestació s'iniciarà a les 18h a la Plaça del Terrall de les Borges Blanques, el proper dissabte 22 d'octubre. Donat que la CUP dona suport a la mobilització us informem que farem atenció a premsa a les 17.45h a la capçalera de la manifestació, a través de la nostra diputada, Laia Estrada, i del nostre regidor a Borges, Josep Farran.