lluita institucional

La problemàtica de soroll de les bandes sonores de l’AP7 a Tarragona, es debatrà al Senat

Les entitats veïnals Federació Xarxa Vendrellenca, associacions de veïns de Mas Astor i Mas Borràs de Vendrell; veïns dels Masos, l’associació de veïns de Casa Roja de Banyeres del Penedès i la Federació d’entitats veïnals de Roda de Barà, arriben un acord amb la senadora territorial Laura Castel Font del Grup d’Esquerra Republicana, per presentar una moció al Senat per tal de trobar una solució al problema dels sorolls provocats per les bandes sonores col·locades als 51 quilometres de l’AP7 a la província de Tarragona entre els pk 207,3 i 258,5. La situació de sorolls constants provocat per de les bandes sonores instal·lades als 51 quilometres de l’AP7 que estan generant problemes als nuclis poblats a 1000 metres al voltant de la infraestructura viaria, i que ha obert les queixes de veïnes i veïns de la zona al Ministeri de Transport Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) que ha contestat de forma poc precisa i clara en les seves intencions, ha generat que les entitats veïnals arribin a un acord amb al senadora territorial, Laura Castel Font del grup d’Esquerra Republicana perquè es presenti al Senat una moció amb la finalitat de trobar solucions a la instal·lació d’aquest elements de seguretat que s’han ficat des del MITMA sense tenir en compte els problemes de contaminació acústica que generen constantment als habitatges. La proposta avalada per les entitats i de comú acord amb la senadora a la seva part dels cords proposa als grups: 1. Que, en un radi de 1000 metres de zones poblades al llarg de l'AP7, es retirin aquestes bandes sonores que impliquen una insofrible contaminació acústica. 2. Que el Ministeri garanteixi que abans d'instal·lar aquest tipus d'elements de seguretat es prenen les mesures necessàries per a complir la normativa de soroll. 3. Que s'implementin altres solucions tècniques en matèria de seguretat, per a garantir la reducció d'accidents en els trams de

zones poblades confrontants amb l'autopista AP7, on es retirin les bandes sonores.

4. En cas que no es puguin retirar les bandes sonores instal·lades recentment, es procedeixi a rebaixar el nivell de fricció de les mateixes per a reduir l'impacte sonor en els veïns.

5. Instal·lar pantalles acústiques allí on es consideri imprescindible mantenir les bandes sonores intactes.

Altra acció que s’han dut a terme per part de la Senadora és fer una pregunta a la ministra Raquel Sánchez a la seva compareixença al Senat el passat dimarts. La resposta de la ministra segueix sense aclarir quan es tiraran en davant els mesuraments de les zones afectades i tampoc explica quina normativa s’ha aplicat per poder instal·lar aquest elements de seguretat.

Aquestes noves accions que s’han dut amb el recolzament des de les entitats veïnals, per tal de trobar una solució al problema de soroll de les bandes sonores, es sumen a la presentació una denuncia davant el Defensor del Poble, Angel Gabilondo, la qual esta sent estudiada per la seva oficina.

Les entitats veïnals i el grup d’Esquerra Republicana al Senat, consideren que es molt necessari trobar solucions tant als problemes d’alta sinistralitat a l’AP7, a la vegada que s’ha de treballar per garantir el descans veïnal complint la normativa vigent en matèria de soroll. Per aquest motiu esperen, que la moció obri el debat i porti al MITMA a trobar solucions integrals al problema que ha creat amb la instal·lació de les bandes sonores a la AP7.