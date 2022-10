Medi Ambient

La CUP Reus presenta una denúncia a l’Agència de Residus de Catalunya per les obres del pàrquing de La Hispània

La CUP Reus ha fet públic avui que ha presentat una denúncia a l’Agència de Residus de Catalunya per la contaminació dels terrenys afectats pel pàrquing de La Hispània. «No hi ha hagut resposta positiva per part de l’Ajuntament, és urgent denunciar», ha sentenciat la regidora Mònica Pàmies. La cupaire ha recordat que estan seguint els passos fixats per experts en la matèria, on el primer era informar d'aquest punt negre a l'ARC. «El que ens preocupa sobretot és la salut de veïnat i treballadores», ha subratllat.

La regidora ecologista ha exposat com la descontaminació del sòl no és present a cap dels passos d'execució del projecte, que té el mateix Ajuntament. «Ni al pla d’obra, on s’explica pas per pas com executar el pàrquing de La Hispània, ni al cronograma de tasques previstes; els diferents informes evidencien que no s’ha compartit tampoc la informació entre les empreses participants», s’ha escandalitzat Pàmies. La cupaire ha justificat la urgència de les accions a seguir tot denunciant que el cronograma indica que les obres començaran a inicis de novembre.

«Hi ha una manca de transparència del Govern i pot afectar a la salut de les persones», ha sentenciat Pàmies. La regidora ha reiterat que els informes que estan consultant és informació que demana el mateix Govern. «Hi ha un document que dicta que la propietat dels residus és de l'Ajuntament», ha revelat la cupaire. La regidora dubta que el Govern hagi informat de res el veïnat de la zona.

«Hem presentat denúncia a l’ARC amb els fets, adjuntant part de la documentació i l’exposició de motius perquè ells en siguin coneixedors», ha exposat. I ha afegit que estan elaborant una instància per a Secretaria i Intervenció perquè valorin l’obra. «Estem seguint els protocols: cal que es valori si es pot tirar endavant tenint en compte el sobrecost», ha remarcat Pàmies. L’anticapitalista ha recordat que l’execució ja era molt costosa i que la normativa dicta que si hi ha un sobrecost del 50% respecte al pressupost inicial el projecte no es pot executar.

La cupaire ha criticat durament el Govern per no haver abordat el tema en les 5 comissions informatives on es va parlar de La Hispània i les 2 d’específiques sobre el tema. «Quan vam preguntar per què hi havia un cost tan elevat ens van dir que era per la rampa que s’havia de construir, mai no ens van parlar de descontaminació», rebla. L’ecologista destaca que en el llistat de tasques tampoc s’indica què passa amb la mina d’aigua subterrània, que ja podria està escampant contaminants. «No s'inclouen en el pla de treball, i per tant tampoc en el pressupost de més de 11M€, ni la descontaminació del sòl ni la canalització de la Mina del March», ha afegit.

Amb posterioritat a la roda de premsa, la regidora Mònica Pàmies s’ha reunit amb la regidora d’Urbanisme Marina Berasategui i el tècnic de Reus Mobilitats i Serveis. «El Govern reconeix que coneixien el perill de la zona contaminada S4 i que no van fer constar aquesta informació a la resta d’informes de l’expedient urbanístic del pàrquing de La Hispània», ha resumit la cupaire. Pàmies afirma que el Govern es justifica dient que ho faran constar en el plec de condicions del concurs.

La regidora ecologista ha informat que té cita amb ARC divendres 14 per a donar-los tota la informació que els manca. «Nosaltres no ens podem quedar de braços plegats; seguirem denunciant pensant en la salut de tothom», ha reblat la cupaire.