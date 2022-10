IQOXE

La CUP-NCG sol·licita la compareixença de l'ACA al Parñament en relació al complex Petroquímoc

La formació vol que l’Agència Catalana de l’Aigua clarifiqui com es duen a terme les inspeccions a les empreses de la petroquímica

La CUP-NCG ha sol·licitat a la mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural la compareixença de la gerència de l’Agència Catalana de l’Aigua per informar sobre les inspeccions que duen a terme al Complex Petroquímic de Tarragona.

Els anticapitalistes recorden que la Secretaria d’Acció Climàtica va afirmar en una compareixença al Parlament que hi havia un document de l’ACA que desmentia que hi hagués hagut vessaments al mar per part d’IQOXE. La diputada Laia Estrada assenyala que “amb la documentació que vam sol·licitar al respecte podem afirmar que la número dos d’Acció Climàtica va mentir”. A aquesta situació les cupaires hi sumen una informació que va publicar el portal “Porta Enrere” on es feia referència a un informe de l’Instituto Nacional de Toxicologia del juny d’enguany. En aquest es confirma que IQOXE realitzava abocaments d’aigües residuals no tractades i utilitzava antiespumants per impedir que es descobrís. A més, s’hi esmenten algunes inspeccions realitzades per l’ACA i qualifiquen els seus estudis “d’inespecífics i incomplets”.

La diputada tarragonina explica que “després d’haver comprovat que Acció Climàtica va mentir i que haguem vist que els estudis de l’ACA són fluixos, considerem imprescindible la seva compareixença” perquè expliquin quin tipus d’inspeccions i seguiments estan duent a terme al Complex Petroquímic de Tarragona. La diputada cupaire exposa que “tot apunta que no s’estan fent els controls exhaustius que un Complex petroquímic com aquest requereix, ni tampoc s’està vetllant per la salut de la població del territori”.