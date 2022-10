Forces d'ocupació

La CUP de Tarragona rebutja de nou, la presència de vaixells militars i de guerra al port de la ciutat

L’Assemblea Local de la CUP de Tarragona ha rebutjat , de nou, la presència de vaixells militars i de guerra al port de la nostra ciutat. Aquest dilluns 3 d’octubre atracarà al Port de Tarragona el vaixell de transport logístic Ysabel amb efectius militars procedents de Ceuta a bord. En total 284 efectius de l'Exèrcit, 34 vehicles pesants i 108 lleugers que sortiran del port per carretera i tren direcció el camp de maniobres de Saragossa. Des de 1997, el Port de Tarragona acull regularment vaixells militars de l'OTAN, de la Via Flota dels EUA i també de l'armada espanyola.

Durant més de vint anys el Port de Tarragona ha servit d’aparador de l’aparell militar i de guerra, malgrat ser un port civil. Volem recordar que les nostres càrrecs electes van portar al Consell Plenari una moció per tal que a Tarragona no hi tornin a atracar vaixells militars i de guerra. Una moció que malgrat va ser aprovada, l’autoritat portuària ha seguit i segueix normalitzant la cultura de la guerra, amb la conseqüent militarització de la zona. La CUP rebutgem que bases militars i ports del territori, com la base militar de Bétera i el port de Tarragona, siguin utilitzats per a provocar i intensificar guerres de rapinya pel control dels recursos naturals.