especulació immobiliària

Guanyem Badalona denuncia el «saqueig» de patrimoni municipal per part del «sector negocis» del PSC de Badalona

L’organització municipalista emplaça la resta de formacions del govern municipal que aclareixin si aquesta és la seva política de gestió del patrimoni públic, que qualifiquen «d’operació d’especulació immobiliària», i, en cas negatiu, que ho aturin. En declaracions de la portaveu de Guanyem Badalona, Nora San Sebastián: «El govern està venent el patrimoni de la ciutat a especuladors al millor postor»

Guanyem Badalona mostra la seva preocupació pel que qualifica de «desmantellament del patrimoni públic» que, segons considera la formació d’esquerres, ha estat perfectament planificat des del govern municipal pel «sector negocis» del PSC.

Aquest sector, que segons Guanyem ha segrestat l’àrea d’urbanisme, hauria programat la venda de patrimoni públic després que els immobles de propietat pública s’hagin vist sotmesos a un procés d’abandonament i degradació. Aquest patrimoni públic, de gran valor, passaria a mans privades a baix preu, generant d’aquesta forma uns beneficis privats enormes que la formació rupturista sospita que estan influïnt en les decisions del govern municipal.

Després que la venda del Mercat del Peix el març quedés deserta, el «sector negocis» del PSC l’ha tornat a posar en venda, així com una finca sencera al barri de Lloreda. Aquestes operacions se sumen a la gran operació de venda a fons inversors de 39.000 m2 de terreny públic a la zona de l’Estrella de Badalona per part de l’Incasòl (empresa immobiliària de la Generalitat).

El partit d’esquerra sobiranista denuncia que, segons els plecs redactats per aquesta operació especuladora, en els usos no hi ha ni rastre d'Habitatge de Protecció Oficial, ni lloguer social, ni cessió d’usos, ni cap avantage per als interessos públics. L'Ajuntament de Badalona perdria totalment la titularitat pública d’edificis i de sòl, i el què s’hi faria no formaria part de cap règim de protecció.