Català

El primer Repte Kinton de Plataforma per la Llengua: fer un garrotín a TikTok o Instagram Reels a partir de tres paraules

Aquest dimecres arrenca el primer repte mensual de Kinton, el concurs de Plataforma per la Llengua que cerca premiar els millors vídeos de TikTok i Instagram Reels en català. A través d'aquest primer repte, Kinton desafia els usuaris a gravar-se cantant un garrotín que inclogui tres paraules: «sentir», «brindar» i «xiuxiueig». Qui hi vulgui participar només ha de seguir les instruccions que donen els influenciadors Gal·la Martí, Carla Junyent i Can Putades, pujar el vídeo a TikTok o Instagram Reels, i afegir-hi l'etiqueta #RepteKinton. S'hi pot participar fins al dilluns 31 d'octubre a la nit i els guanyadors, que tindran una recompensa de 1.000 € cadascun, es faran públics el 4 de novembre al web i a les xarxes de l'entitat. L'organització de Repte Kinton compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Els garrotins són un tipus de cançó improvisada amb una tornada fixa que diu «Al garrotín, al garrotan, de la vera vera vera de Sant Joan». D'origen asturià, es van fer molt populars entre els gitanos de Lleida i ja són habituals a les festes majors de gran part dels territoris de parla catalana. Les estrofes improvisades es fan sempre amb la mateixa melodia i solen incloure contingut burlesc o irònic. Cada estrofa té quatre versos de set síl·labes i només han de rimar el segon i l'últim vers.

Aquest és el primer repte mensual dels tres que Kinton proposarà fins a final d'any. El segon repte s'anunciarà el 7 de novembre i el darrer, el 28 de novembre. Cada repte tindrà diferents guanyadors i per participar-hi l'únic requisit és tenir més de 16 anys, que el contingut sigui en català i que el vídeo sigui inèdit. Les bases concretes es poden consultar al web de Repte Kinton.

La iniciativa té l'objectiu d'incentivar la creació de continguts en català a TikTok i Instagram Reels perquè la llengua arribi a nous públics, especialment els joves, i per normalitzar el català fora de l'àmbit escolar. El creixement de contingut en la nostra llengua ha de permetre que els joves tinguin nous referents en català, el vegin com una llengua vàlida per crear contingut a les xarxes i s'animin també a fer-la servir.

L'ONG del català treballa en diferents projectes per ampliar la presència del català als continguts que es publiquen a les xarxes socials. A més d'organitzar tallers específics amb influenciadors per a alumnes de secundària, els darrers anys l'entitat també ha col·laborat amb el Concurs de Vídeos i Mems Humorístics del Festival de Còmic de Figueres i ha impulsat un concurs de vídeos a les xarxes amb Adolescents.cat. Al País Valencià, Plataforma per la Llengua ha organitzat un concurs per a tiktokers que, en aquesta segona edició, han guanyat The Paelleta, Lucia Castelló i la Tia Visantica, i que culminarà a mitjan novembre amb la primera trobada de tiktokers en valencià, on podran participar tots els concursants.