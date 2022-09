1-O

Tothom crida a mobilitzar-se l'1 d'Octubre a les 17h a l'Arc de Triomf de Barcelona

Aquest migdia s'ha fet presentat oficialment la convocatòria per mobilitzar-se sota l'Arc de Triomf de Barcelona a les 17h per commemorar el 5è aniversari del Referèndum. Un acte reivindicatiu per omb l'objectiu de recordar que aquell 1 d'Octubre vam exercir la sobirania per decidir col·lectivamnt el futur de Catalunya en una República independent.

Sota aquesta filosofia, els Consell de la República, l'Assemblea Nacional de Catalunya, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència, la Intersindical i la Cambra de Comerç han donat a conèixer els actes de l'1 d'Octubre. Ha quedat clar que el protagonisme de la jornada serà el moviment popular organitzat. Un moviment que conjuntament amb el govern, partits i entitats van fer fer possible el referèndum.

Tal com ha explicat el responsable de Relacions Institucionals del Consell de la República, Antoni Castellà, els convocants consideren que el referèndum és vigent i legal en termes “d’ordenament jurídic internacional”; tot dient que “El sí a aquell referèndum és vigent. Aquesta és la força de la legitimitat en l’objectiu final de la independència.” Reafirmant que "No va ser una manifestació o un happening, va ser un referèndum". Per intentar potenciar la mobilització es convidarà la ciutadania a adherir-se a la concentració les entitatsho poden fer la pàgina web www.1octubre2022.cat.

En aquesta línia, Sergi Perelló, secretari general de la Intersindical, ha fet una crida a assolir el màxim d’adhesions: “Volem que el màxim nombre de membres de la societat civil organitzada d’aquest país pugui implicar-s’hi.” Per la deva banda, Jordi Pesarrodona, ha recordat “No van ser capaços de trobar ni una urna”. L'expresidenta del Parlament Carme obrirà l'acte i el tancarà el president a l'exili, Carles Puigdemont.