Seguem cadenes! Conquerim la independència i la justícia social!

Un any més, des de La Intersindical manifestem el nostre compromís amb l’alliberament nacional, social i personal de les majories treballadores. I ho fem emfatitzant la necessària coincidència de les tres emancipacions -independència nacional, justícia social i alliberament de gènere- atesa la nostra condició d’organització sindical nacional de classe i feminista. És per això que, en primer lloc, fem una crida a la participació política, social i sindical.

Des de La Intersindical volem palesar la necessitat imperiosa de revertir la pèrdua de drets personals i col·lectius provocada pel capitalisme i la seva faceta imperialista: volem que Catalunya formi part d’un món de pobles lliures.

Volem uns Països Catalans lliures, on la justícia social sigui el comú denominador i on la llengua i cultura catalanes siguin salvaguardades de manera col·lectiva tot sent vehicle d’integració i de relació entre les classes populars.

La independència nacional és l’eina que ens ha de permetre instaurar una república catalana independent al servei de les persones, solidària i radicalment democràtica. Només assolint la independència podrem construir la societat igualitària i lliure que anhelem i per la qual lluitem.

La Intersindical som una organització sindical que té com a objectiu esdevenir una eina transformadora, generar massa crítica al món del treball per a conquerir nous drets i fer front als continus atacs contra el nostre futur i benestar en el marc d’un sistema capitalista que no fa altra cosa que causar desigualtats, destrucció del medi natural, guerres i patiment humà.

La Intersindical no ens abstraiem de cap de les maneres en la lluita per l’alliberament nacional, social i de gènere d’aquest país i el benestar de les persones que el conforma.

Refermem el nostre compromís a treballar incansablement des del nostre àmbit d’actuació, el món del treball, per a acompanyar el moviment independentista cap a la victòria.

Ho hem fet en el passat i ho tornarem a fer en el futur, perquè no tenim cap altre fita que la de la millora objectiva de les condicions de vida de les majories treballadores i, d’altra banda, la conquesta de la independència nacional del nostre país.

Així mateix, és cabdal barrar la porta al populisme xenòfob i el racisme per assolir la societat justa, lliure i feminista que ens mereixem.

Seguem cadenes! Conquerim la independència i la justícia social!

Visca la classe treballadora!

Visca Catalunya Lliure!

Visca la Terra!