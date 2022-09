Aigua

La CUP Reus proposa una comissió de treball per un acord municipal per una Nova Cultura de l’Aigua

La formació assegura que el model actual està obsolet i que cal contemplar el canvi climàtic en la nova proposta, conseqüència d’un model depredador caduc

«Reus té un problema històric amb la gestió dels recursos hídrics». Així de contundent s’ha expressat el regidor Edgar Fernández en la presentació de la moció sobre la gestió del riu Siurana que defensarà la CUP al ple municipal del setembre. El regidor cupaire ha defensat que la ciutat ha d’exercir la capitalitat que ostenta i que això vol dir posar recursos a disposició d’una millor gestió de l’aigua.







Com a primer acord, la CUP defensa impulsar un grup de treball, a nivell municipal, amb la participació de tècnics i representants de tots els grups municipals per tal de, en primer lloc, avaluar l’impacte tècnic i econòmic sobre una possible renúncia als drets d’aigua provinents de la Comunitat de Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, tant pel que fa a la concessió administrativa com pels drets de reg; en segon lloc, iniciar un estudi a fons sobre les possibilitats de promoure un canvi i millora del model de la gestió municipal referent a l’ús de l’aigua, sobretot analitzant la situació actual i els possibles escenaris de futur on no es preveu poder garantir el model existent fins ara, evitant prologar més aquesta situació totalment insostenible; i en tercer lloc, posar les bases per un futur Acord Municipal per una Nova Cultura de l’Aigua, on s’analitzin necessitats, potencialitats i alternatives davant un previsible agreujament de la situació actual.

La CUP també demana iniciar la revisió de tots els títols i drets de d’aigua de titularitat municipal provinents de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes per tal de clarificar quin és el seu ús real tenint en compte que els drets de reg s’han d’utilitzar per a ús agrícola. Finalment, la formació anticapitalista vol instar a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes a revisar i controlar l’ús, i també la compravenda, dels drets d’aigua de la pròpia Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes a fi i efecte de garantir el compliment de la normativa i l’ús real per a l’agricultura i la pagesia.

«El model actual està obsolet. El clima està canviant i tot hi està relacionat», ha subratllat Fernández. En aquest sentit, el regidor anticapitalista ha remarcat que qui no està tenint problemes són el sector turístic i la indústria. «Hi ha pobles del Priorat que pateixen talls de subministrament d’aigua mentre les piscines privades o Port Aventura segueixen plenes d’aigua», ha criticat. El cupaire ha remarcat que fa temps que insisteixen en la taula del Siurana i que hi ha moltes alternatives en l'ús de recursos hídrics. «La conclusió és clara: necessitem una nova cultura de l’aigua adaptada a les noves necessitats i al context actual, tant econòmic com climàtic», ha reblat.