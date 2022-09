Eleccion Municipals

La CUP Lleida debat sobre mobilitat, medi ambient i urbanisme

La CUP ha presentat una sèrie de debats per tal de preparar el programa amb el que la formació pretén presentar-se a les eleccions d'aquest proper mes de maig. Amb el format de debats oberts a la ciutadania sota el títol genèric de “Fil a l'agulla” es pretén sentar les bases per redactar un programa capaç de fer front als nous reptes, dificultats, obstacles i oportunitats que la ciutat haurà de fer front els propers anys.

Els debats es faran al llarg d’aquesta tardor i seguiran els principals eixos programàtics de la CUP amb un fil lila (lluita feminista, drets LGTBI+, joventut, antiracisme i drets civils), un fil groc (sobiranies, llengua i participació), un fil roig (serveis públics, economia, hisenda i treball), un fil taronja (cultura, patrimoni, educació i esports) i un fil verd (ecologisme, urbanisme i mobilitat).

Els debats van iniciar-se el passat dijous 15 de setembre amb el fil verd, amb l'objectiu d'abordar desacomplexadament una transició ecològica per fer front el moment d’emergència climàtica que vivim, ja sigui per minimitzar en la mesura del possible les seves causes, com per preparar el municipi adequadament per les seves conseqüències.