Sindicats

La CGT de Catalunya supera les 20.000 persones afiliats

Aquest mes de setembre de 2022 la CGT ha superat les 20.000 persones afiliades a Catalunya, com a resultat d’una tendència de creixement accelerat que està experimentant el sindicat els darrers anys. Aquest augment d'entrada consolida la CGT com el tercer sindicat de Catalunya en treballadors/es organitzades.

En el període 2019-2021 la CGT de Catalunya està incrementant les persones que en formen part en un número anual 4 vegades superior a la mitja dels 3 anys anteriors. El creixement acumulat net entre altes i baixes des del 2019 és de +4363 persones, el que suposa un +28%

Com a resultat d’aquests milers de noves incorporacions, la CGT està realitzant un esforç d’expansió inaugurant en tres anys 11 noves seus per tot el territori català, concretament a Tàrrega, Tortosa, Sallent, Vic, Lleida, Badalona, Sant Cugat, Valls, Mataró, Mollet, en reforma total l’històrica seu de Rubí a les que s’hi afegirà properament Berga.

Cada any, més dones

El sindicat està reduint cada cop més la bretxa de gènere, incorporant any rere any més dones que l’any anterior. Actualment, s’hi afilien a la CGT més dones que homes, a conseqüència d’un important paper del sindicat en les reivindicacions i vagues feministes, com també per l’expansió en sectors laborals més feminitzats com l’ensenyament, les cures, sector social o sanitari.



La CGT, el sindicat que més mobilitza en vagues a Catalunya

Aquest creixement en afiliació està anant paral·lel al lideratge que està tenint la CGT a les mobilitzacions sindicals a Catalunya. Segons dades oficials del departament de Treball de la Generalitat, el 87,5% de totes les persones que van fer vaga a Catalunya el 2021, van seguir alguna de les convocatòries de la CGT.

Des del secretariat permanent de la CGT es valora aquesta correlació entre major conflicte i major afiliació com la mostra que cada cop més treballadors i treballadores de Catalunya estan farts del sindicalisme de pau social i troben la resposta en el model de lluita de la CGT.

Amb resultats positius d’aquestes vagues com a la vaga indefinida al 112 (+24% salari, majors descansos, contractacions), al 061 (fins a +200 Euros mensuals, triennis, canvi a indefinit de 130 treballadors/es i altres millores), els dos mesos de la Unitat de Repartiment de Correus de Sabadell (sanció a responsable per autoritarisme, millores de salut laboral i descansos), vaga neteja de Valls (introducció de triennis antiguitat, millores salarials i plusos, la vaga la va pagar l'empresa), la potent lluita per la fixesa interina amb dues vagues massives a la funció pública, convocades amb la resta de sindicats de la Taula Sindical de Catalunya, que van fer moure les pretensions inicials del govern de l'estat, la que va millorar condicions de temporals de Nestlé o la vaga a Parcs i Jardins de Barcelona per aturar l'assetjament per raó de gènere i sindical.

Des del secretariat permanent de la CGT de Catalunya es valora tots aquests paràmetres de creixement en número i capacitat sindical com l’avançament del canvi de paradigma del sindicalisme a Catalunya que s’està construint.