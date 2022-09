Cinema

El festival Protesta presenta una edició especial celebrant 10 anys de projecció de cinema de crítica social

El Protesta, festival internacional de cinema de crítica social, que enguany fa 10 anys que se celebra a Vic, presentarà el dijous 29, en roda de premsa, tots els detalls d'una edició especial que no se centrarà en un únic tema, com en anys anteriors, sinó que dedicarà una sessió a cada una de les edicions del Protesta, recuperant temàtiques d'èxit i oferint un festival molt més polifacètic i complex de cara al públic. Com sempre, el Protesta projectarà una quinzena de llargmetratges, alguns dels quals seran estrenes a l'Estat Espanyol i a Catalunya, i com en les darreres edicions, es manté la paritat en la programació oficial. Tampoc hi faltaran els curtmetratges, ni les activitats paral·leles: tallers, xerrades, una ruta pels llocs emblemàtics de Vic on ha tingut lloc el Protesta, i una Festa Final especial amb artistes i còmplices que han format part del festival els darrers 10 anys.



El festival tindrà lloc del 14 al 22 d'octubre a Vic, però enguany, a més, el Protesta "Escampa la Boira" en una prèvia al festival que tindrà lloc:

29 set. Barcelona | Cinema Zumzeig

30 set. Girona | Cinema Truffaut

1 oct. Berga | Konvent Puntzero

2 oct. Navarcles | Festival Clam

En els darrers 10 anys, més de 300 pel·lícules i unes 30.000 persones han passat pel Festival Protesta. 10 anys projectant ens demostra que donar veu a cineastes crítics i a les seves denúncies i posar-los al costat de les lluites locals té recompensa i empodera els dos costats de la pantalla.