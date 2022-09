LLUITA INSTITUCIONAL

Des de Cadaqués la CUP-AMUNT reclama la creació del Parc Natural dels Sistemes dels Canyons de la Costa Brava

La costa catalana actual, poc té a veure amb la de meitat del segle XX. En les darreres dècades de la dictadura franquista va començar el procés de destrucció dels sistemes naturals amb nous centres turístics, càmpings, hotels i segones residències i va continuar el “dessarrollismo” franquista durant la transició i molts dels governs posteriors tant a escala municipal com autonòmica han continuat amb un urbanisme depredador i extractivista. La costa dels Països Catalans es troba en un estat molt delicat a causa de la pressió humana, els temporals i una nefasta gestió de la costa. Tenim un litoral al límit, on les poques parcel·les costaneres que encara no s’han edificat s’han de protegir com un bé comú preuat que cal conservar

en plena emergència climàtica.



En el ple del Parlament de Catalunya del dia 21 de juliol de 2022, la Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per Guanyar, va presentar una moció sobre la protecció del medi litoral.



La moció presentava un seguit de punts, dels quals es va acordar crear al més aviat possible el Conservatori del Litoral tal com estableix la Llei 8/2020 de Protecció i Ordenació del litoral per salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada

per la urbanització i l’artificialització, a partir de l’adquisició pública de sòl. També es va acordar crear una partida pressupostària per al Conservatori del litoral en els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2023.



Un dels punts que també va comptar amb una majoria de vots afirmatius, va ser l’acord en què s’instava a fer efectiva la protecció del 30% de la superfície marina del mar mediterrani a Catalunya. Un acord importantíssim pels municipis d’arreu del litoral català.



La majoria dels acords de la moció van ser aprovats amb una majoria molt qualificada, exceptuant dos punts que van ser rebutjats, un dels quals té repercussions directes a comarques gironines: demanar la creació del Parc Nacional

dels Sistemes dels Canyons de la Costa Brava. Un Parc que sense cap dubte serviria per afavorir les diferents zones ja protegides tant en l'àmbit marí com terrestre, agrupant els més de 10 espais marins protegits que necessiten una connectivitat per ser ecològicament funcionals, tal com indica la comunitat científica, i que garantiria la protecció de la biodiversitat.

Des de la vila de Cadaqués, la CUP-AMUNT amb representació del diputat al Parlament Dani Cornellà i una colla de regidors i regidores de les poblacions costaneres de Cadaqués, Castelló d’Empúries i Torroella de Montgrí han presentat aquest dimecres dia 7 de setembre una moció per demanar la creació del Parc Nacional dels Sistemes dels Canyons de la Costa Brava i la implementació dels acords aprovats al passat juliol en el Parlament de Catalunya.



Segons el diputat Dani Cornellà calen polítiques de protecció i ordenació del litoral, reclamen que es compleixi la llei 8/2020 de Protecció i Ordenació del litoral i denuncien la hipocresia de Junts, ERC i PSC, ja que voten a favor de la protecció del 30% de la superfície marítima del mar mediterrani català, però alhora voten en contra de demanar a l'estat la creació del Parc Natural dels Sistemes dels Canyons de la Costa Brava, una zona amb un important ecosistema marí. Així, s'alineen amb

els grans oligopolis energètics i les grans constructores dels macro parcs eòlics marins que volen fer al golf de Roses, grans molins de vent que malmetran el fons submarí. La seva hipocresia i contradicció és segueix veient a la Diputació de Girona, on ERC, Junts i PSC aproven els grans macroprojectes, però per altra banda hi voten en contra en els ajuntaments. Aquest fet demostra que fan servir una vara de mesurar diferent a cada institució segons els seus interessos.



Claret Daniela, regidora d'Assemblea per Cadaqués, lamenta que l'ajuntament hagi presentat un POUM que sembla del segle passat. Aposta per un creixement urbanístic i turístic desmesurat. Es tracta d'una simple adaptació del Pla General del

1986 i no posa els pilars per canviar l'actual model. Al mateix temps, permet que es segueixi destruint el territori amb l'execució d'urbanitzacions a la península de s'Oliguera i la possibilitat de construir un nou accés a la zona de la Sa Guarda.

Marta Guillaumes, diputada per la CUP-AMUNT a la Diputació de Girona, ha exposat que presentarà una moció el pròxim ple de setembre en la línia de les reclamacions plantejades a Cadaqués.