Contra els nous predicadors

Darrerament, estem veient com es va forjant una pinça entre neoliberals i certs esquerranistes contra l'Estat. El neoliberalisme està guanyant la batalla cultural amb una retòrica que ens vol fer creure que podem ser els nostres propis caps promovent la uberització de l'economia i la resposta d'alguns no deixa de ser sorprenentment propera. Els primers pretenen desmantellar l'Estat per anar cap a un capitalisme encara més desregulat i els segons pretenen fer-nos creure que l'Estat (també en les seves funcions socials) és únicament una mena de superestructura burgesa que substituiran amb "estructures populars/socialistes"1. En el present article ens centrarem en els segons, els nous predicadors del bloc socialista.

Els nous predicadors ens sermonegen amb què cal una educació sota control obrer i titllen de burgès demanar, per exemple, una educació pública i gratuïta. L'educació pública no és un projecte de la burgesia, és una de les millors herències de la lluita de la classe treballadora i com a tal es troba assetjada a tots els nivells. La nostra tasca com a socialistes ha de ser lluitar per dotar l'educació pública de tots els recursos necessaris i vetllar perquè s'enfoqui al coneixement i no pas a preparar als estudiants per al mercat laboral. Naturalment, també cal treballar per eliminar l'educació privada, un búnquer elitista que (ara sí) serveix a la burgesia per reproduir-se com a classe dominant i que promou el sectarisme i l'adoctrinament.

Un altre punt que ens ajuda a distingir-los ràpidament és el rebuig a la democràcia burgesa2 i en general a la idea il·lustrada de república. La reiterada oposició a participar en processos electorals o les acusacions de reformisme i socialdemocràcia cap a qualsevol artefacte electoral en són un bon exemple. La democràcia representativa no és un sistema burgès en si mateix sinó que es troba corrompuda pel capitalisme, necessitem democratitzar l'economia per evitar-ho, o el que és el mateix, avançar cap a una economia socialista. Per posar un altre exemple, si l'Estat només és una superestructura necessària de la base econòmica capitalista, el dret laboral també és burgès? Les lleis i institucions, doncs, no són una eina de la burgesia per oprimir el proletariat, el mateix Marx celebrava com una victòria del moviment obrer aconseguir la jornada de 10h al Regne Unit, ja que s'imposava l'economia política popular per sobre de l'economia política de mercat.

Mentre la burgesia vol reduir al mínim les institucions i la democràcia a favor del capital, els treballadors volem democràcia, justícia i llibertat reals. Aquest és el nostre programa socialista.

Als països de l'Europa occidental d'avui vivim en una realitat ben diferent de la del segle XIX, amb uns estats del "benestar" que són, en part, herència d'una intensa lluita de classes durant el segle passat. Reduir les seves institucions a simples elements burgesos és un error fonamental, i res ho demostra millor que les successives ofensives neoliberals de les darreres dècades per destruir aquesta herència. És anacrònic parlar de la destrucció d'aquestes institucions equiparant-les amb els estats de les darreries del segle XIX, majoritàriament encara poc desenvolupats i consistents bàsicament en un aparell repressiu. En la construcció del nou ordre socialista és essencial decidir quins elements mantenir de l'ordre anterior, i si bé en condicions capitalistes institucions com l'educació pública o el sistema parlamentari són imperfectes, no per això hi hem de renunciar. Els ideals republicans només podran ser vertaderament realitzats sota aquest nou ordre socialista, permetent elevar-nos plenament en la nostra condició de ciutadans per deixar de ser esclaus del treball. L'Estat és necessari, però no suficient.