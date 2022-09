Centenars de persones participen en la Marxa de Torxes per la Independència a Tàrrega

Més d'un mig centenar de persones han participat aquest dimecres a la nit a la Marxa de Torxes per la Independència a Tàrrega. Es tractava de l'11a edició d'aquesta iniciativa sent la de la capital de l'Urgell una de les més primerenques d'enguany, ja que habitualment té lloc a la vigília de la Diada. A Tàrrega ha tingut lloc avui per no coincidir amb FiraTàrrega, que se celebra entre demà i diumenge (dia 11 de setembre).

Com l'any passat, el recorregut, amenitzat pels Grallers de la Barra, ha començat a l'Hort del Barceloní i ha acabat a la plaça de les Nacions sense Estat.

La Marxa de Torxes de Tàrrega està organitzada per Tàrrega per la Independència, Òmnium Segarra-Urgell, Rostoll i La Soll.