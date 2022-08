17-A

Reclamen a la UE que s'investigui i aclareixi els dubtes dels atemptats a Catalunya

Silenci a Madrid i versions contradictòries al si de les instituciones catalanes donen peu a les teories conspiratòries

Per això, la plataforma 17-A Exigim Responsabilitats ha convocat una concentració davant la seu a Barcelona de la Comissió Europea per a reclamar que la Unió Europea (UE) intervingui i exigeixi responsabilitats, arran de les acusacions que relacionen el CNI amb els autors dels atemptats, coincidint amb el 5è aniversari del fets amb els actes d'homenatge a les víctimes. A la mobilització s'han sumat diferents grups i institucions independentistes, com ara el Consell per la República, l’Assemblea Nacional Catalana i els CDR. A la tarda, a partir de les set, diferents entitats i plataformes veïnals han convocat una concentració a la plaça del Rei de Barcelona.

Representants de la plataforma han llegit un manifest contundent dirigit a les institucions europees. Han dit que la confirmació que darrere dels atacs terroristes del 17-A hi hagués el servei d'intel·ligència espanyola implica una necessària resposta clara i que es depurin responsabilitats. Diuen arran dels casos recents de l'espionatge amb Pegasus, les revelacions de l'ex-comissari Villarejo, les conspiracions de l'ex-ministre d'Interior espanyol Jorge Fernández Díaz, es fa palès que el 17-A fou un crim d'estat.

Un crim que apunten que ja va ser anunciat prèviament "per l'ex-ministre d’Afers Estrangers García Margallo, en declarar als mitjans de comunicació “A l'agost passaran coses a Catalunya”". "Ens agradaria conèixer quins passos s’han efectuat fins ara, per tal d’exigir responsabilitats i que es jutgin tots aquells càrrecs i responsables que van organitzar i preparar aquella massacre", han demanat.