Mai intentis matar una mosca al cap d'un tigre

El proverbi xinès “Mai intentis matar una mosca al cap d'un tigre” no era conegut pels estrategs de l'OTAN quan van decidir envoltar a Rússia d'armes estratègiques ampliant l'estructura militar mitjançant un cèrcol geogràfic cada vegada més amenaçador amb països limítrofs i en la perspectiva de la incorporació d'Ucraïna, Geòrgia i Finlàndia, a més dels actuals Estònia, Letònia i Lituània.

Quan un país no estava entusiasmat amb la invitació per a incorporar-se en l'estructura militar de l'OTAN, com era el cas d'Ucraïna, simplement es provocava un cop d'estat com va ocórrer l'any 2014.

En el cas de Geòrgia, Finlàndia i Suècia, de “facto” fa anys que estan incorporats, de “iure” encara no, però la sort està tirada.

Europa, l'OTAN i el seu capatàs, el president demòcrata USA de torn, no llegeixen proverbis, tan sols miren pel·lícules de Hollywood, i algun despistat de tant en tant s'atrevia a escoltar a Tchaikovski o Stravinski, un altre mirant sense veure, obria una novel·la de Pushkin, Tolstoi o Kropotkin. Però ara ho tenen difícil ja que han donat ordres de cremar qualsevol llibre d'origen rus (tal vegada se salva Solzhenitsyn) en una foguera inquisidora en la qual han de cremar llibres, partitures, pintures, fotografies (excepte les del tsar Nicolás II) i qualsevol objecte subversiu com les ninetes Matrioskas.

Tampoc estan fora de perill llibres, pintures, partitures, jades i altres objectes d'art xinesos, perquè aquests orientals també són enemics de la humanitat. I com no llegeixen ni escolten, no saben, i com no saben, els ha passat per alt el proverbi xinès que encapçala aquestes quatre línies.

Embravits, van agafar un matamoscas i sense encomanar-se ni a Déu ni al Diable es van llançar a colpejar una mosca que estava dormint tranquil·lament al cap del tigre. Aquesta mosca es deia Donbass.

El tigre rugia cada vegada que notava la pala matamoscas al seu cap, un dia darrere l'altre, fins que de cop es va aixecar, va deixar de rugir i amb la cautela dels seus moviments felins es va llançar sobre els caçadors de mosques i va començar a trencar-los les pales. I quan s'acabaven les pales va començar a mossegar als caçadors.

I tots els fabricants de pales europeus i nord-americans van portar tones de pales noves, i de segona mà al costat d'algun caçador de mosques. Tantes com tenien, el tigre les anava trencant i a poc a poc s'acaben les pales i els caçadors. El tigre ja no rugeix, només mossega i per fi la mosca pot tornar a dormir tranquil·la al cap del tigre.