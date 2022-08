Rebuig als borbons

Arruix Borbons-Recuperem Marivent convoquen el 239è Cant dels Ocells davant del Palau

La plataforma Arruix Borbons-Recuperem Marivent ha organitzat per a dijous, 4 d'agost, el 239è Cant dels Ocells per a expressar el rebuig de la societat mallorquina a l'ocupació de Marivent per part dels Borbons i continuar demanant la independència, segons informa dBalears

La setmana passada, la plataforma ja va expressar la seva indignació provocada pel «protocol de transparència que apliquen els Borbons» amb una cantada a la plaça de Cort. «Molt tranquils no deuen estar perquè arribin per la porta de darrere (Son Vent) a Marivent», remarquen.

La Guàrdia Civil requisa banderes i pancartes. També identifica a diverses persones a Valldemossa

Diari de Balears també es va fer ressò que dilluns passat un comandant de la Guàrdia Civil, un agent uniformat i altres de paisà van intentar rebentar la protesta ciutadana contra la presència del Rei espanyol a Valldemossa.

Per aconseguir el seu objectiu els membres del cos militar espanyol es van botar tota la normativa, la llei i les formes democràtiques i van interceptar a una sèrie de ciutadans, i els van identificar i els van requisar pancartes i banderes que duien dins les seves bosses.

Els agents policials van intentar allunyar-los de les proximitats de la Cartoixa, lloc que visitaven els monarques espanyols.