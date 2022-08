Pantans

Agents Rurals i l'ACA investiguen les causes de la mort de milers de peixos entre els pantans de Riba-roja i Flix

Agents Rurals i l'Agència Catalana de l'Aigua s'han posat a treballar per resoldre la causa de la mortalitat de peixos al pantans de Riba-roja i Flix. Alerten que l’impacte ambiental “és molt gran” com també econòmic per la pesca turística.

Mentre l'ACA redueix la xifra de peixos morts apareguts a alguns centenars,els Agents Rurals no descarten que siguin més de cinc mil. Les inspeccions i les recollides de mostres d’aigua i d’exemplars afectats s’han fet conjuntament i s’esperen encara els resultats d’algunes anàlisis. Finalment, les causes de la mort d’una llúdriga que es va trobar a la zona es desvincula d’aquests fets.

L’episodi de mortalitat de peixos es va produir fa just una setmana i ha estat “indiscriminada i massiva”. “Han mort silurs grans, i alevins de peixos de totes les espècies, carpes, black bass, luciopercas… Tot ha mort”, apunten els Agents Rurals a les Terres de l’Ebre. Una hipòtesi és que s’hagi produït algun fenomen natural “d’explosió de microorganismes, bacteris, microalgues o protozous en general, que havia passat en algun cas puntual abans”.

Per la seva banda, l'ACA considera que els peixos van morir per anòxia, per la falta sobtada d’oxigen a l’aigua, un fenomen que asseguren que és habitual a l’estiu, en períodes llargs de sequera, quan els cabals del riu baixen o la làmina d’aigua és molt fina i les temperatures molt altes.