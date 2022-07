Esquerra independentista

Militants de diverses assemblees d'ARRAN deixen l'organització per constituir "Horitzó Socialista"

En les darreres setmanes, alguns militants de les assemblees d'Arran del Baix Llobregat, El Camp, el Vallès Oriental, el Maresme, comarques nord-orientals, de les Terres de Ponent, la Marina Alta, la Plana i de Palma han oficialitzat el trencament amb l'organització per constituir-se sota el nom d'Horitzó Socialista i es defineixen com a "un òrgan de difusió i reflexió del jovent comunista dels Països Catalans". A la Viquipèdia expliquen com s'ha produït l'allunyament amb Arran i les bases de constitució d'Horitzó Socialista.

En un del seus articles crtítics apunten que cal "impulsar la lluita ideològica per desvetllar la naturalització de les relacions socials capitalistes i per socialitzar la necessitat d’una alternativa socialista". A més, fan una critica a les organitzacions de l'Esquerra Independentista, "com a moviment que no ha sabut adaptar una estratègia socialista clara i desplegar una praxi coherent amb ella, s’ha estat produint una dinàmica mobilitzadora del tot infructuosa. La tònica general és de reaccionar davant de qualsevol problemàtica que estigui en boca de l’opinió pública, impedint obrir debats i posar qüestions que es consideren estratègiques sobre la taula. Alhora, el model de mobilització es basa en la transmissió d’una narrativa entre la societat entenent-la com quelcom homogeni, sense concretar a quin sector es transmet i amb quins objectius" i els acusa de socialdemòcrates.