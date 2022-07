Finançament

L'ASM mostra les dades de l'espoliació fiscal que pateixen les Illes

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha donat a conèixer una taula gràfica amb les dades de la depredació fiscal que pateixen des Illes Balears per part de l'Estat espanyol, dBalears se n'ha fet ressò en les sesves pàgines

Com es veu en gàfic superen el 14% del PIB de les Balears i que es mouen entre els més de 3.800 milions d'euros i els més de 4.800 euros que es produeixen a les Balears i se'n van cap a Madrid i no tornen, responen a càlculs fets per l'ASM a partir de les dades del Ministeri espanyol d'Hisenda i de Datosmacro.com, segons el criteri de flux monetari.

L'ASM també denuncia que les darreres dades oficials corresponen a l'exercici econòmic de l'any 2005. «De llavors ençà Madrid s'ha negat a tornar a publicar-les, tot i les reclamacions de MÉS i El Pi» expliquen els sobiranistes.