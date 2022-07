El trans, còpia laica dels Skoptsy

Com més extrem l'acte i el gest, més intensa la comunió amb el sagrat. En el cos està la clau.

(Laura Engelstein. “Castration and the Heavenly Kingdom: A Russian Folktale”)

Sol dir-se que segones parts mai són bones, així com les males còpies desmereixen els originals.

La cultura trans, en voga, esperit selecte del progressisme postmodern, portadors de la veritat, els quals anatematitzen des de les seves selectes sectes, als heretges que gosen posar a debat les seves teories, tenen unes grans similituds amb els Skoptsy.

Els Skoptsy, una secta cristiana del segle XVIII originària de Rússia fundada per Kondraty Selivanov, al qual podríem dir l'antecessor d'Harry Benjamin, l'endocrinòleg alemany establert als Estats Units que ja en 1953 proposava els tractaments hormonals segons el sexe amb el qual s'identificaven els seus pacients i els seguidors dels quals estan agrupats avui en el “Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association”. És considerat el pare “terapèutic” dels transsexuals moderns.

No difereixen molt les teories trans i queer dels seus antecessors, els quals creien que per a aconseguir la tranquil·litat i perfecció espiritual havien de realitzar-se mastectomies a les dones i castracions als homes. Aquestes creences es basaven en la Bíblia quan Adán i Eva van ser expulsats del paradís, cadascú portava mitja poma que era la causant de la diferència sexual entre homes i dones, per la qual cosa la “perfecció” solament podia aconseguir-se mitjançant les corresponents amputacions.

Els Skoptsys no disposaven de la tecnologia dels blocadors de la pubertat, ni dels pegats de testosterona, ni de les hormones sintètiques. Tot era artesanal, però les bases filosòfiques eren les mateixes: acabar amb la intranquil·litat espiritual derivada del sexe biològic.

Laura Engelstein és segurament la persona que més ha estudiat l'entramat Skoptsy i que el va plasmar en el llibre “Castration and the Heavenly Kingdom: A Russian Folktale” (https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/94summer/chapter1.pdf) en el qual se serveix dels estudis de Nikolai Nadezhdin, considerat el primer etnògraf rus.

La secta dels skoptsy representava en el segle XIX, l'extremisme d'una tendència comuna a les religions (com les auto flagel·lacions i cilicis entre els catòlics i entre els musulmans), però, també habitual en formacions laiques (el sadomasoquisme, per exemple).

La transformació de l'individu a través de la intervenció directa i del remodelat del propi cos. Modificat, mortificat, o embellit, el cos permet acostar-se a l'ideal superant la manifestació parlada de la creença, en la seva expressió, en les actituds i comportaments.

De sobte el cos ÉS la fe, és el diví, és l'aspiració sublimada. Els Skoptsy van mantenir en secret els detalls de les operacions, però la informació sobre la pràctica sorgeix de testimoniatges de judicis i d'un estudi mèdic forense publicat en 1872.

Encara que els orígens dels skoptsy no estan del tot clars, sembla haver estat un pagès que es deia Kondratii Selivanov i una dona anomenada Akulina Ivanovna. Dels testimoniatges recopilats es coneix la seva utilització de la Bíblia per a legitimar algunes de les seves pràctiques, entre elles la castració masculina basada en l'evangeli de Mateo (19.12) “Crist descriu les tres classes de persones als qui no els és aplicable el mandat de casar-se: els que surten eunucs del ventre de la seva mare; els fets eunucs per mà d'home; i els que es fan eunucs pel Regne dels Cels”.

El treball de Nikolai Nadezhdin (1804-1856), examina el coneixement existent de la secta, relata la seva història a partir de registres oficials, el testimoniatge dels creients interrogats i les paraules i textos usats per la secta, inclòs el relat de Selivanov sobre la seva missió terrenal i espiritual. Segons Nadezhdin, els Skoptsy no causaven problemes socials derivats d'enfrontaments de tipus classista ja que els seus acòlits pertanyien principalment a les classes mitjanes rurals i urbanes, amb alguna presència entre els militars subalterns i alguns comerciants rics. (tampoc és tanta la diferència entre aquesta composició social amb la representada avui dins del col·lectiu trans/queer).

Seguint l'estudi de Laura Engelstein els nens i joves entraven en contacte amb Skoptsy després que els seus pares els contractessin per a treballar com a aprenents i servents. Una vegada entre els sectaris, eren adoctrinats e i suposadament se'ls limitava o impedia el contacte amb les seves famílies.

Més o menys el que documenta Abigail Shrier en el llibre “Un mal irreversible: la bogeria transgènere que sedueix a les nostres filles”, que en el capítol desè, –el penediment-, exposa l'entrevista amb Benji: “Benji és una de les cada vegada més nombroses joves capaces d’advertir a les noies que han caigut en les arpes de la febre de gènere que podria ser una bona idea tornar enrere. Però Benji no creu simplement haver evitat una desgràcia personal. Està convençuda que va escapar d'una secta... Insisteix que el món de la ideologia de gènere que habitava era una secta, perquè “quan estàs dins, creus en la irrealitat i no en la realitat”. Continua. “Quan es queixava en línia dels seus pares, els adults queer acostumaven a animar-la a anar-se es casa... de fet va arribar a creure que les úniques persones en les quals podia confiar eren aquelles que s'identificaven com a trans”.

Relata Laura Engelstein que segons Nadezhdin, “Ja no humans, però encara de sang russa, els Skoptsy no podien imaginar una altra manera d'aconseguir el Regne dels Cels en la terra que amb l'ascensió de Pere III al Tron Imperial Rus... I això passaria no en pau i tranquil·litat, sinó amb “espantosos i terribles trons”. Nadezhdin va advertir que la secta va formar una xarxa nacional de suport mutu i propaganda. En el dogma, els somnis i les esperances de Skoptsy, creia Nadezhdin, "que els interessos polítics predominen sobre els religiosos".

Tal vegada també aquests comentaris ens porten a la reflexió de l'estreta comunió entre les sectes trans, els seus finançadors i els enunciats transhumanistas de la doctrina del Gran Reinici emparat amb la proposta d'una governança global. Segurament estan pensant en un Obama II o una Hilary Clinton i el seu seguici químic-farmacèutic així com els skoptsy pensaven en un Pere III.

Nadezhdin, va interpretar el procés de conversió com que un nucli de fanàtics s'aprofitava de víctimes desafortunades, no tant crèduls o inspirats, sinó més aviat objectes d'engany i compulsió. No obstant això, Nadezhdin va atribuir part de l'atractiu dels sectaris al seu entusiasme místic i llenguatge espiritual ingenu.

En els temps moderns, la secta Skoptsy s'ha convertit en l'homònim d'un trastorn sexual anomenat “síndrome de Skoptic”. La definició de síndrome de Skoptic, figura com una forma de disfòria de gènere que es troba en el Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals (DSM) IV, secció 302.6: Trastorn d'identitat de gènere no especificat. (https://genevievegluck.substack.com/p/castrating-children-in-the-service)

D'una entrevista a l'experta en idiomes Amanda Montell, autora del llibre “Cultish: The Language of Fanatism” (De culte: el llenguatge del fanatisme) en la BBC, és il·lustrativa la pregunta i la resposta: Com venen les sectes les seves ideologies per a atreure a la gent i després convèncer als membres que dubten que es quedin? I, quant de les seves estratègies s'ha filtrat en la vida quotidiana?

“Una de les seves eines més poderoses és la paraula, Però la paraula, com sabem, depèn del context. Va començar sent un terme per a nomenar comunitats de membres que compartien ideologies o creences que els diferenciaven d'altres conjunts més grans, potser noves o poc ortodoxes, però no necessàriament nefastes… Es necessita un llenguatge per a enfosquir les veritats, per a construir la solidaritat, per a inculcar ideologia, per a dividir a les persones en un “nosaltres” i un “ells”, per a inculcar la filosofia de “el fi justifica els mitjans”, i per a fer tot el necessari per a guanyar i mantenir el poder… En primer lloc, una secta necessita convertir a la persona. Ho aconsegueixen fent que el seu objectiu se senti especial i comprès… A més, poden usar un glossari d'etiquetes “nosaltres, ells”, “per a animar als que estan dins del grup i criticar als que estan fora d'ell… Una de les formes en què ho fan és a través de “clixés que posen fi al pensament”. El terme, encunyat a principis de la dècada de 1960 pel psicòleg Robert Jay Lifton, descriu una expressió comuna que es memoritza i es repeteix fàcilment i té com a objectiu acabar amb el qüestionament o el pensament o anàlisi independent”. (https://www.bbc.com/mundo/noticias-58401940)

El 1988, John Money va publicar un article en el Journal of Psychology & Human Sexuality titulat “The Skoptic Syndrome: Castration and Genital Self-Mutilation as an Example of Sexual Bodi-Image Pathology”. Money va ser un psicòleg i sexòleg conegut per la seva recerca sobre la influència de la sexualitat en la identitat de gènere, i se li atribueix la introducció del terme. En els últims anys el seu treball ha estat condemnat rotundament per l'abús sexual infantil infligit als germans bessons David i Brian Reimer. En un intent per demostrar que el sexe es construeix socialment, va realitzar experiments amb els dos nens. David Reimer, que havia sofert una circumcisió fallida, va passar a dir-se Brenda i, a instàncies de Money, va ser obligat a imitar els actes sexuals amb el seu germà, a partir dels sis anys. Tenim de nou una caricatura de Kondraty Selivanov.





La indústria farmacèutica a l'atac



El 24 de novembre de 2021, el mitjà de comunicació suec Svt Nyheter va informar que Ricard Nergårdh, un professional mèdic de l'Institut Karolinska, va declarar que l'ús de medicaments eufemísticament etiquetats com a "blocadors de la pubertat" era en realitat una forma de "castració química". L'ús de Leuprorelin, també conegut com Lupron, s'esmenta només de passada en la pàgina de Wikipedia de la droga; no obstant això, el seu ús en la “teràpia hormonal transgènere” se cita al principi de l'entrada.

El primer intent informat de manipulació hormonal per a reduir el comportament sexual patològic va ocórrer en 1944, quan es va receptar dietilestilbestrol (DES), un estrogen sintètic, per a reduir els nivells de testosterona. El més famós és que el DES va ser receptat per la força a Alan Turing a partir de 1952 com a càstig pel delicte percebut de la seva homosexualitat, que era un delicte punible al Regne Unit en aquest moment. A Turing només se li van donar dues opcions: empresonament o castració química ("teràpia hormonal"), aparentment per a reduir la seva libido. Això va influir en el seu posterior suïcidi.

El DES (dietilestilbestrol ) es va administrar experimentalment a dones embarassades entre 1940 i 1971, amb la creença incorrecta que reduiria el risc de complicacions de l'embaràs i avortaments espontanis. Significativament, els agonistes de GnRH es van descobrir en 1971, i els anàlegs de GnRH es van introduir per a ús mèdic en la dècada de 1980, al mateix temps que els terribles efectes del DES van provocar una ona de demandes als Estats Units.

El 1971, un informe publicat en el New England Journal of Medicine va establir un vincle entre el DES i el adenocarcinoma vaginal de cèl·lules clares en nenes i dones joves que havien estat exposades a aquest fàrmac en l'úter. Més endavant en el mateix any, la FDA va enviar un Butlletí de Medicaments a tots els metges dels EUA desaconsellant l'ús de DES en dones embarassades. Encara més sorprenent, Abbott Laboratories va ser identificat com a demandat en judicis de víctimes que van contreure càncer que van resultar en la terminació de l'ús de DES; Abbott Laboratories, rebatejat com Takeda-Abbott Pharmaceuticals, va desenvolupar el agonista de GnRH Leuprolide.

El dietilestilbestrol està classificat com un medicament de Categoria X a causa de la seva toxicitat coneguda però fins al dia d'avui s'administra a dones embarassades en la indústria i negoci dels úters de lloguer.

Hi ha una gran quantitat d'evidència de dones que han estat involucrades en procediments de tecnologia de reproducció assistida, inclosa la donació d'òvuls, FIV i lloguer d'úters, que correlacionen l'ús de Lupron amb càncers del sistema reproductiu femení, però el seguiment a llarg termini, ni el govern dels EUA, ni d'Europa han requerit que es realitzin recerques sobre els seus efectes en les dones que el reben . (https://genevievegluck.substack.com/p/castrating-children-in-the-service )

El racisme amagat del discurs trans



Encara que menys coneguda que la mutilació genital, el planxat de pits és una de les formes de violència que sofreixen nenes i adolescents en algunes regions d'Àfrica. L'objectiu d'aquesta dolorosa pràctica és destruir el teixit mamari per a frenar o revertir el desenvolupament dels pits de les nenes quan arriben a la pubertat. Una tortura invisibilitzada, que pot tenir importants conseqüències físiques, però també psicològiques. En aquest sentit, malgrat la falta d'estudis mèdics específics sobre els seus efectes, les víctimes poden experimentar angoixa, rebuig cap al propi cos i sentiment de culpa o frustració si els pits creixen més endavant. La depressió i baixa autoestima són altres efectes psicològics d'aquesta pràctica.

L'estudi del Feinstein International Center, (Understanding breast “ironing”: a study of the methods, motivations, and outcomes of breast flattening practices in Cameroon) apunta al fet que l'edat en què les nenes sofreixen aquesta abusiva intervenció oscil·la entre els vuit i els dotze anys:

“Les recomanacions per a posar fi a la pràctica inclouen realitzar recerques addicionals per a comprendre millor la prevalença, les tendències i els resultats de salut; donar suport a campanyes de promoció per a crear consciència i augmentar el diàleg sobre la pràctica; Aquest informe hauria de ser d'interès per als qui treballen en els drets de les dones i els nens, així com en els drets humans i la salut pública.” (https://fic.tufts.edu/publication-item/understanding-breast-ironing/9)

Aquesta pràctica a Àfrica occidental la solen realitzar les pròpies mares de les preadolescents i pot tenir devastadores seqüeles psicològiques, a més de físiques. (https://www.lasexta.com/noticias/internacional/planchado-senos-tortura-silenciada-frenar-desarrollo-ninas_201907245d384fe70cf2c11c3b756411.html)

Segons publicava el diari 'The Guardian', fins a 1.000 nenes de la diàspora camerunesa al Regne Unit haurien sofert aquesta pràctica, penada com a abús infantil al país britànic.

Fins aquí les veus blanques que hipòcritament condemnen unes pràctiques negres que a més no rendeixen benefici econòmic al complex farmacèutic. I que com assenyala The Guardian estan penades com a abús infantil.

Però vegem l'altra cara de la moneda.

Centenars de pàgines web trans i queer promouen, enalteixen, i faciliten el que anomenen “binding”, que no solament es publicita a tota pàgina per a les adolescents blanques que diuen tenir disfòria de gènere. No està il·legalitzada la seva producció, distribució ni propaganda. Metges, psicòlegs i psiquiatres ho promouen, imagino que per a això han de rebre substancioses recompenses dels corresponents fabricants o de les organitzacions queer.