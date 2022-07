Solidaritat

El projecte Lliures acompanyarà set noves iniciatives socials amb finançament i suport tècnic

El projecte Lliures, una xarxa estable de solidaritat sorgida de l’aliança entre Òmnium Cultural, Coop57 i ECAS el 2016, ha escollit set noves iniciatives socials per acompanyar-les amb finançament i suport tècnic al llarg d’un any. A la quarta convocatòria del projecte s’hi van presentar seixanta-cinc iniciatives socials d’entre les quals han sortit les seleccionades pels comitès d’avaluació i direcció.

D’aquesta manera, Lliures posarà enguany 120.000 euros al servei de nous projectes innovadors, emancipadors i transformadors. Es tracta de projectes aixecats des de la base per la societat civil, amb un marcat caràcter comunitari i impulsats per les mateixes persones a les quals s’adrecen, per tal de fer front a la pobresa, l’exclusió i les desigualtats.

Els projectes, un a un

Obrador Mancomunat de Sants (Sants, Barcelona, Barcelonès). La cooperativa gastronòmica Abarka , creada per persones migrants i racialitzades per donar oportunitats laborals al col·lectiu, impulsa una infraestructura compartida per mantenir la seva activitat i fer créixer les aliances entre diferents projectes de l’economia social i solidària. 22.800 €

La cooperativa gastronòmica , creada per persones migrants i racialitzades per donar oportunitats laborals al col·lectiu, impulsa una infraestructura compartida per mantenir la seva activitat i fer créixer les aliances entre diferents projectes de l’economia social i solidària. Xarxa de Dones Cosidores (Horta, Barcelona, Barcelonès). Deu grups de costura d’arreu de Barcelona que comparteixen l’arrelament al territori, la voluntat d’autoocupar-se en el sector tèxtil i fer front a l’exclusió laboral amb un model productiu que posi les persones al centre. 22.800 €

Deu grups de costura d’arreu de Barcelona que comparteixen l’arrelament al territori, la voluntat d’autoocupar-se en el sector tèxtil i fer front a l’exclusió laboral amb un model productiu que posi les persones al centre. #ACT FEM (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelonès). Projecte pilot d’intervenció social a través de les arts escèniques en forma de batxillerat acreditat impulsat per Plàudite Teatre , en aliança amb altres agents, per tal de fer front a l’abandonament escolar prematur de les noies per qüestions de gènere i ètnia. 20.000 €

Projecte pilot d’intervenció social a través de les arts escèniques en forma de batxillerat acreditat impulsat per , en aliança amb altres agents, per tal de fer front a l’abandonament escolar prematur de les noies per qüestions de gènere i ètnia. Supercoopera (Sabadell, Vallès Occidental). Supermercat cooperatiu per garantir el dret a una alimentació saludable i equilibrada a aquelles persones excloses a través de la participació veïnal, i desmarcant-se de l’assistencialisme dels bancs d’aliments. 18.700 €

Supermercat cooperatiu per garantir el dret a una alimentació saludable i equilibrada a aquelles persones excloses a través de la participació veïnal, i desmarcant-se de l’assistencialisme dels bancs d’aliments. Taller Vivencial de Català per a Persones Adultes (Blanes, la Selva). L’ Ateneu Popular Sa Fera Ferotge vol incloure a la societat les veïnes que, per qüestions econòmiques, socials o lingüístiques, en queden al marge amb un espai d’aprenentatge de català amb un enfocament des de les cures i el teixit veïnal. A més, Lliures també ajudarà a l’impuls de la cooperativa de l’Ateneu. 17.600 €

L’ vol incloure a la societat les veïnes que, per qüestions econòmiques, socials o lingüístiques, en queden al marge amb un espai d’aprenentatge de català amb un enfocament des de les cures i el teixit veïnal. A més, Lliures també ajudarà a l’impuls de la cooperativa de l’Ateneu. Escola Popular Balàfia (Lleida, el Segrià). Un projecte assembleari i horitzontal d’educació i de lleure que busca crear vincles i estructures populars entre les veïnes d’aquest barri de Lleida. 9.500 €

Un projecte assembleari i horitzontal d’educació i de lleure que busca crear vincles i estructures populars entre les veïnes d’aquest barri de Lleida. Terram (La Sénia, Montsià). La cooperativa Terram neix amb la voluntat de vincular el sector agrari i el sector d’atenció a les persones per aportar solucions a les dues necessitats del territori: abandonament de terres i exclusió provocada per l’atur. 8.600 €

Una resposta a l’exclusió social des de la base

En un context en el qual només el 33,1 % de la societat catalana viu en patrons de plena integració social, la precarietat ja enxampa el 37,8 % i l’exclusió social bat rècords històrics enfilant-se fins al 29,1 %, Lliures és la resposta de tres entitats de l’àmbit cultural, de l’economia social i solidària i de l’acció social per continuar impulsant el suport mutu i l’autoorganització com a resposta al creixement i la cronificació de la pobresa i l’exclusió social al nostre país.

Així, els quatre àmbits d’actuació són: pobresa cronificada i exclusió agreujada per l’atur, infants i joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, manca d’una llar digna i emergència alimentària i de necessitats bàsiques.

Què és el Projecte Lliures?

Coop57, Òmnium Cultural i ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) són les impulsores del Projecte Lliures, una iniciativa que va néixer l’any 2016 i que té com a objectiu revertir la pobresa, les desigualtats i l’exclusió social.

Lliures és un fons econòmic i social estable que dona suport econòmic, tècnic i comunitari a mitjà termini a projectes innovadors, emancipadors i transformadors que treballen arreu del territori català. Es tracta d’iniciatives col·lectives i horitzontals, aixecades des de baix i amb perspectiva comunitària, protagonitzades o liderades per les mateixes persones a les quals s’adrecen, arrelades al territori i que promouen canvis quotidians per a una societat més justa.

Els set projectes seleccionats en aquesta convocatòria rebran l’acompanyament de Lliures durant un any i se sumen als vint que Lliures ja ha impulsat des de l’inici.