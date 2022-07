SRI LANKA

El president de Sri Lanka confirma la seva dimissió després de les intenses protestes dels darrers dies

El 2021, el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació va publicar els Pandora Papers, que incloïen Nirupama Rajapaksa (ex-president i germà del president actual), que havia utilitzat empreses i fideïcomisos offshore per guardar en secret la riquesa de la família a tot el món. El 2022, quan les protestes van començar a créixer a Sri Lanka, la cosina dels germans Rajapaksa, es va declarar culpable al Tribunal de Districte dels Estats Units per defraudar 332.027 dòlars al govern de Sri Lanka durant la compra d'un nou edifici de l'ambaixada el 2013. Els partidaris del govern i els seus aliats també van començar a culpar de la crisi econòmica a Basil Rajapaksa, que es va guanyar una reputació com a "Senyor Deu Per cent" a causa de la seva suposada comissió de contractes governamentals.

Tot això va provocar protestes ciutadanes que van començar el passat 15 de març i han provocat 10 morts. El 3 d'abril, la Comissió Reguladora de Telecomunicacions (TRC) va anunciar que els proveïdors de serveis havien bloquejat plataformes de xarxes socials com Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter i YouTube a causa d'una sol·licitud del Ministeri de Defensa. El mateix dia diversos ministres del gabinet de Rajapaksa van presentar les seves dimissions. Entre els que van dimitir hi havia Namal Rajapaksa, que havia criticat l'apagada de les xarxes socials. Dos ministres de la família Rajapaksa, Chamal Rajapaksa i Basil Rajapaksa, també van dimitir.

Avui el president de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha informat de manera oficial de la seva dimissió a partir de dimecres que ve, tal com va anunciar dissabte passat després de les intenses protestes que van acabar en l'assalt la seva residència oficial. El tinent coronel Nandasena Gotabaya Rajapaksa que ara dimiteix com a president de Sri Lanka fa anys va derrotar militarment els independentistes tàmils (llavors ell era ministre de Defensa i el seu germà el president del país)