El Catalanitzador de Softcatalà assoleix els 200.000 usuaris

L’aplicació per a PC «Catalanitzador» de Softcatalà, acaba de superar la barrera de les 200.000 actuacions. Aquest programari funciona baixant-se i instal·lant els pegats de llengua dels fabricants que estan disponibles en català, com per exemple, el Sistema Operatiu, l’MS Office, el Chrome, el Firefox, l’OpenOffice, l’Acrobat Reader, etc. També instal·la el paquet de correcció en català Language Tool. Un pic ha acabat, l’aplicació del Catalanitzador no queda instal·lada, i ja es pot esborrar del disc dur amb total seguretat.

Història del catalanitzador

El Catalanitzador va començar a rodar el 9 de gener de 2012, i això fa que hagi estat ajudant a catalanitzar ordinadors més de 10 anys. El fet de tenir catalanitzat el PC, i els navegadors web ajuda a donar visibilitat al català a la xarxa, es reflecteix en les estadístiques de les principals companyies d’internet, i n’afavoreix la creació de nous continguts en català, ja que així es visibilitza que hi ha mercat d’usuaris.

La versió actual del Catalanitzador és la 2.8.2, i aquesta aplicació s’ha anat adaptant als nous programes que han aparegut durant aquests 10 anys. Se'n poden trobar unes estadístiques detallades a https://www.softcatala.org/catalanitzador/stats/

El Catalanitzador existeix en dues versions, per a MS Windows i per a OS X (ordinador Apple), i hom el pot descarregar gratuïtament des de l’adreça oficial de Softcatalà https://www.softcatala.org/catalanitzador/

Per a dispositius mòbils, atesa la gran varietat de marques i models, la catalanització no és automatitzable de forma senzilla, i a Softcatalà hem publicat unes instruccions fàcils per a fer-ho manualment. Es poden trobar a https://www.softcatala.org/ordinadors-i-mobils-en-catala/tutorials/configurar-android-en-catala/ (Android), https://www.softcatala.org/ordinadors-i-mobils-en-catala/tutorials/configurar-ios-en-catala/ (iOS, que és el sistema operatiu dels iPhones d’Apple) i https://www.softcatala.org/ordinadors-i-mobils-en-catala/tutorials/configurar-linux-catala/ (Linux).

Aquestes darreres setmanes hi ha hagut unes campanyes a les xarxes per a aconseguir tenir els dispositius en català, i perquè les principals empreses de serveis per internet catalanitzin els seus continguts. El Catalanitzador és una eina que ajuda a acostar-nos a l’objectiu que cada català utilitzi el català en el món de les tecnologies de la informació.

Campanyes

Hi ha, per exemple, #DispositiusEnCatalà per configurar-vos els dispositius en català. Això té un benefici personal per a qui vol viure digitalment en català, però també un gran impacte més enllà de l'usuari puntual, com a comunitat digital:

Gairebé tots els navegadors web usen la configuració d’idioma del dispositiu per demanar a Internet quina és la preferència lingüística de l’usuari, i en quina llengua cal mostrar-li els continguts. Si no es té el dispositiu en català, malgrat que una web disposi del català, es reben els continguts en altres llengües. Els companys de la @viquipedia han explicat molts cops com els afecta això: la catalana és una de les edicions amb més editors per parlant, però amb menys visites. Les plataformes de publicitat fan servir diversos senyals per a determinar la llengua de l'usuari, i la configuració de llengua al dispositiu n’és un de molt important. Sense consumidors de publicitat en català es fa més difícil l'existència de creadors professionals de continguts. Els fabricants de sistemes operatius, d’aplicacions, llocs web, xarxes socials, etc., tots tenen accés al nombre d’usuaris que s’identifiquen com a catalanoparlants. Aquestes dades s’empraran per a decidir si val la pena invertir en el futur en noves aplicacions, i continguts en català. La llengua amb què s'identifica l’usuari és un dels senyals que utilitzen els sistemes de recomanació de continguts (p. ex. en xarxes socials) per determinar els continguts que es recomanen als usuaris. Cal tenir això ben present quan ens queixem que no es veuen prou continguts en català. El nombre d'usuaris que ens identifiquem digitalment en català és clau. És fonamental, que a part d'usuaris domèstics s'hi sumin empreses, universitats i administracions públiques que disposen de milions de dispositius que es podrien identificar en català i no ho fan. Amb el Catalanitzador tenen un ajut automatitzat per a corregir-ho.

Una altra campanya ha estat #GoogleEnCatalà, per aconseguir que Google incorpori al 100% el català als seus productes. Malgrat que a l'univers Google el català hi és ben present, tenim mancances passades i llacunes presents:

Quan es fa una cerca, malgrat que tinguis configurat el sistema operatiu, el navegador, i la llengua de cerca exclusivament en català, Google dona prioritat al resultat de la Viquipèdia espanyola per davant de la Viquipèdia catalana. A les Notícies de Google, el contingut ofert és de mitjans de comunicació espanyols i en llengua espanyola. No hi ha una adaptació a l'usuari català, mostrant-nos mitjans de comunicació catalans i en llengua catalana. Els sistemes de guiatge per veu, com el que utilitza el Google Maps, encara no incorporen al català a les llengües configurables per a rebre les instruccions per part del dispositiu.

Quant a Softcatalà

Softcatalà és una associació sense afany de lucre que treballa per la normalització de la llengua catalana en el sector informàtic relacionat amb Internet i les noves tecnologies, a partir de la traducció de programari lliure i de distribució gratuïta. Per a més informació sobre els programes que aquesta associació ha traduït al català, podeu consultar el seu lloc web a https://www.softcatala.org.