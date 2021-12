Internet

Es presenta una nova versió del Catalanitzador de Softcatalà amb suport per al Windows 11 i Office 2021

El Catalanitzador de Softcatalà és un programa que posa a l’abast de qualsevol usuari tenir de forma senzilla en català els ordinadors amb el Microsoft Windows o l’Apple macOS. En executar-lo, el Catalanitzador analitza automàticament els canvis que cal fer i, en un procés guiat, els realitza sense que l’usuari s’hagi de preocupar de res més.

Viure i treballar plenament en català

L’objectiu del Catalanitzador de Softcatalà és simplificar la configuració en català de qualsevol sistema Windows o macOS; a aquest efecte, hi aplica els canvis de configuració, els paquets de llengua i els correctors ortogràfics necessaris perquè l’usuari pugui treballar en català.

En sistemes operatius com ara el GNU/Linux, emprar el català és molt més senzill: quan l’usuari tria el català com a llengua de treball, automàticament canvia la llengua del sistema, els correctors ortogràfics que s’usen i la llengua de les aplicacions.

En canvi, en entorns Microsoft Windows aconseguir el mateix objectiu requereix un gran esforç per part de l’usuari, que inclou: realitzar canvis de configuració, baixar paquets de llengua de diferents webs que són específics per a certes versions de les aplicacions i edicions del sistema operatiu, i la tria d’opcions específiques per a diversos programes. Les traduccions que aplica el Catalanitzador han estat desenvolupades per diferents empreses, com Microsoft, Apple, Adobe, Google o Softcatalà en el cas del Firefox.

Més de 192.000 usuaris

Des de la seva publicació el 22 d’abril de 2012, més de 192.000 usuaris han catalanitzat el seu ordinador utilitzant aquesta eina, convertint-se en un dels programes més baixats a Softcatalà.

Novetats de la nova versió

Aquesta nova versió inclou compatibilitat per a catalanitzar el Microsoft Windows 11, Microsoft Office 2019 i Microsoft Office 2021. També s’han actualitzat i revisat totes les altres aplicacions. A més, és compatible amb el macOS Monterrey.

Dispositius mòbils

Com que no és possible automatitzar el procés de catalanització en dispositius mòbils, expliquem el procediment pas a pas perquè configureu el vostre dispositiu mòbil en català:

En dispositius amb sistema Android.

En dispositius amb sistema iOS.

La importància de navegar en català

Gràcies al canvi de llengua en els navegadors que fa el Catalanitzador, els usuaris s’identificaran a partir d’aquell moment com a catalanoparlants quan naveguin per Internet. Aquelles aplicacions web que siguin multilingües i tinguin versió catalana es mostraran en català.

Aquest canvi és molt important, ja que determina el pes real de la llengua catalana a Internet, actualment fortament subestimat. A més, afecta la visibilitat del contingut web en català d’empreses i d’institucions públiques.

Els cercadors d’Internet mostren els resultats en funció de dos paràmetres: l’Estat on es troba l’ordinador i la llengua de navegació definida al navegador. Si no es té definit el català al navegador, el contingut en català no apareix a les primeres posicions, resta amagat als usuaris, els quals veuen el contingut web en altres llengües (espanyol, anglès, francès…) en comptes de fer-ho en català. Per exemple, aquest és un problema molt real que afecta la Viquipèdia, una de les Wikipèdies més actives, però amb dificultat d’arribar al seu públic objectiu.

Ajudeu-nos a difondre el Catalanitzador de Softcatalà

Us demanem ajuda en la seva difusió:

Executeu-lo en tots els vostres ordinadors.

Difoneu el programa a les xarxes socials, blogs i webs.

Publiciteu l’existència del Catalanitzador entre les vostres amistats, companys de feina i familiars.

Ajudeu a instal·lar el Catalanitzador.

Reclameu a les institucions públiques (biblioteques, escoles, universitats…) que facin servir programari en català i suggeriu-los l’ús del Catalanitzador.

Institucions i entitats que hi donen suport

El Catalanitzador, desenvolupat per Softcatalà, compta actualment amb el suport de les següents institucions i entitats: Direcció de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) del Departament d’Ensenyament, Xarxa Vives d’Universitats dels territoris de parla catalana, Fundació puntCAT, Plataforma per la Llengua, Amical Wikimedia, VilaWeb, Diari ARA, El9Nou, Acció Cultural del País Valencià, Universitat Pompeu Fabra i WICCAC.

Les institucions i entitats col·laboradores s’han compromès a donar difusió i promoure l’ús del Catalanitzador, accions que volem agrair des de Softcatalà.

Quant a Softcatalà

Softcatalà és una associació sense afany de lucre que treballa per la normalització de la llengua catalana en el sector informàtic relacionat amb Internet i les noves tecnologies, a partir de la traducció de programari lliure i de distribució gratuïta. Per a més informació sobre els programes que aquesta associació ha traduït al català, podeu consultar el seu lloc web a https://www.softcatala.org