Softcatalà presenta una nova eina de resum de textos

L’associació Softcatalà, continuant amb l’activitat de promoure l’ús del català a Internet i les noves tecnologies, presenta una eina de resum de textos en català.

Aquest nou servei es considera molt útil en:

● Context laboral: informes, resums de reunions, etc.

● Àmbit educatiu: apunts, treballs, textos d'estudi...

L'eina és accessible a https://www.softcatala.org/resum-de-textos-en-catala/.

Aquesta eina permet introduir un text per resumir, encara complet, i escollir el nombre de frases que ha de tenir el resum.

Utilitza una tècnica de resum de tipus extractiu, és a dir, fa una anàlisi de la rellevància de les diferents parts dels textos i intenta fer un resum extraient les parts més rellevants mitjançant l'aprenentatge automàtic.

Com en el cas de la traducció automàtica o d’altres tecnologies de la llengua, és possible que aquests resums no siguin perfectes i cal revisar-los sempre.

Un resum sobre l'associació Softcatalà

Per a acompanyar la notícia, hem fet un resum de la informació que apareix a l'apartat Associació del nostre web, dins de la secció Què és Softcatalà.

Aquest text, que conté 402 paraules, ha quedat resumit en poques frases gràcies a l'eina de resum de textos en català. Aquest seria el resultat:

"L’associació Softcatalà és una associació sense ànim de lucre registrada el 1998, l'objectiu bàsic de la qual és fomentar l'ús del català a la informàtica, Internet i les noves tecnologies. Softcatalà desenvolupa la seva activitat arreu dels Països Catalans amb normalitat. Softcatalà està constituït com a associació per a formalitzar la situació de cara a la resta d’entitats i usuaris i poder satisfer les necessitats comunes de les persones que volen viure les noves tecnologies plenament en català. Excel·lència: Posem l’èmfasi més gran possible en la qualitat i correcció de tot allò que desenvolupem en el nostre dia a dia, en tot allò que fem."

Quant a Softcatalà

Softcatalà és una associació sense afany de lucre que treballa per la normalització de la llengua catalana en el sector informàtic relacionat amb Internet i les noves tecnologies, a partir de la traducció de programari lliure i de distribució gratuïta. Per a més informació sobre els programes que aquesta associació ha traduït al català, podeu consultar el seu lloc web a https://www.softcatala.org.