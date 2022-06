Pirineu

Un estudi assegura que l’abandonament de terres agrícoles al Pirineu va en augment a causa de l’expansió turística

El turisme, els esports de muntanya com l’esquí i les segones residències afavorides per les bones connexions viàries augmenten l’abandonament de terres agrícoles i pastures als Pirineus. Així ho diu una recerca liderada per la Universitat de Lleida (UdL), amb la participació de la Universitat de Saragossa (Unizar) que acaba de publicar la revista ‘Landscape and Urban Planning’. El model geoespacial revela que el major risc es concentra a l’extrem oriental del massís, a les subcomarques de la Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, la Selva, Osona i nord del Berguedà; però també al Pirineu Central, des del Pallars Jussà fins a les comarques aragoneses de la Ribagorça, el Sobarbe i l’Alt Gállego. De fet, només Navarra quedaria fora del màxim perill.

Un altre estudi de personal investigador de la UdL i Unizar, publicat a ‘Remote Sensing of Environment’, ha constatat com les espècies forestals tornen a cobrir els camps de cultius abandonats i les àrees obertes dels Pirineus