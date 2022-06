Repressió

Suport als encausats del 'cas confeti' als jutjats de Palma

Aquest matí ha començat el judici contra 12 persones per una acció de protesta contra el turisme de masses. Els encausats s'enfronten a penes que sumen 29 anys de presó, està previst que s'allargui fins el 17 de juny.

A la plaça del Mercat de Palma, els encausats han rebut el suport de nombroses persones han volgut mostrar el seu suport i el rebuig al procés judicial i les desproporcionades penes que reclama la Fiscalia.

La concentració ha comptat amb parlaments del GOB Mallorca, Terraferida, Arran, la CUP i Alerta Solidària. «Som aquí per demanar l'absolució de les encausades. La lluita contra el monocultiu turístic és legítima i necessària», han destacat a les portes del TSJIB.

El fets es remunten al 2 de juliol de 2017

Es va realitzar una performance al port de Palma emmarcada dins la campanya d’ARRAN contra el model de monocultiu turístic. La reivindicació va consistir en el desplegament d’una pancarta «Tourism kills Mallorca» per part de més d’una vintena de joves, mentrestant s’encengueren dues bengales i es tirà confeti.

El mes de febrer del 2018, una dotzena de persones foren citades a declarar per la protesta, pel jutjat d’instrucció número 2 de Palma, i a dia d’avui, la fiscalia ha sol·licitat l’obertura de judici oral davant l’Audiència Provincial i els demana una pena d’un total de 26 anys de presó per desordres públics (article 557 del codi penal amb agreujants) per a les 11 encausades.

La defensa va presentar un recurs d’apel·lació a l’Audiència Provincial de Palma sol·licitant l’arxiu de la causa en base a 1) moltes de les encausades ni tan sols es trobaven en el lloc dels fets el dia que es realitzà l’acció, i així s’ha acreditat durant la instrucció; 2) no és proporcional aplicar l’art. 557 CP a una protesta sense cap acte de violència, ja que es troba emparat pel legítim dret a protesta i l’exercici de la llibertat d’expressió, no observant-se cap indici de criminalitat. L’Audiència ho ha desestimat el que implica que les encausades hauran d’anar a judici