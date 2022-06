Risc d'ACCIDENT o MORT d'els/les tècnics/ques d'emergències sanitàries

Ahir 19 de juny del 2022, després de la greu situació que estan patint els/les companyes/us que treballen per Ambulàncies FALCK, que està a la vegada contractada pel Sistema d'Emergències Mèdiques i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i que s'encarrega de donar resposta a les trucades d'emergències la nostra comunitat autònoma.

Els Informem del següent:

El risc d'ACCIDENT o MORT d'els/les tècnics/as d'emergències sanitàries que assisteixen a les trucades d'emergències a Catalunya és imminent.

Les cabines assistencials on s'efectuen les assistències a els/les pacients en els moments més vulnerables d'un ésser humà en la seva vida, sobrepassen els 36 graus de temperatura a causa de la ineficàcia dels aires condicionats instal·lats a baix cost per l'empresa.

La mateixa empresa, ens informa que això és un problema de qui munta les ambulàncies (Bergadana), curiosament el Sistema d'Emergències Mèdiques obliga que aquestes siguin sempre muntades amb aquesta empresa, desconeixem els interessos ocults o familiars d'això.

Però és clar, que el responsable del servei i que aquest sigui segur, és el SEM. Aquest no ha revisat les unitats abans de posar-les en marxa, i tampoc sap totes les deficiències que informem i que l'empresa no va solucionar. I no ho sap pel gran desistiment de funcions que fa, demostrant la poca o nul·la importància que els dona tant pacients com treballadors. Així com tampoc es compleixen els plecs concursals, que diuen que les ambulàncies estaran protegides del sol per pèrgoles, tenint unitats com Vallirana, Corbera de Llobregat o Castelldefels (Unitat a la comissaria de policia local), unitats que estan a la intempèrie i que l'interior supera els 40 graus.

Això si, el mateix SEM adjunta documents alertant a la població de la prevenció davant les onades de calor que estem patint, i alhora s'absenta d'una problemàtica que ens pot matar, o complicar una assistència d'un pacient per cop de calor. I això succeeix a causa de les temperatures extremes que patim a l'interior de les ambulàncies, i que supera la de l'aire ambient exterior.

Per això, avui dia 20 de juny com a Comitè d'Empresa procedirem a denunciar i sol·licitar l'aturada immediat per risc imminent d'accident laboral o mort. Entenent que la inspecció de treball haurà de vetllar per la nostra Salut, com si que ho va fer en altres sectors, on va parar l'activitat de l'empresa davant el risc alt d'accident.

Això si, esperant que la mateixa inspecció no rebi pressions o coaccions com passa en una infinitat de situacions.

I aprofitem per a comunicar que no s'entén com en una comunitat autònoma com Catalunya, manté tancada la inspecció de treball els caps de setmana. Recordant que l'activitat laboral es realitza les 24 hores els 365 dies de l'any. Però encara menys, que la inspecció de guàrdia tingui un temari d'actuació molt limitat, en el qual entenem que les contractacions il·legals, la prevenció, els permisos retribuïts i altres temes haurien de ser tractats d'urgència, i que en l'actualitat no ho estan.

Secció Sindical CGT Falck