Reflexions sobre el tancament de dutxes a les platges de Vendrell

La situació de tancament de les dutxes a les platges del municipi de Vendrell com a iniciativa mediambiental per reduir el consum d’aigua potable, m’ha portat a escriure aquest article, on reflexiono sobre aquesta polèmica mesura del Govern local de Vendrell, que te un refús generalitzat de la ciutadania que s’està armant de raons amb la recollida de signatures, davant un govern local que no escolta a ningú i que no te cap pla de mandat ni de ciutat.

La primera cossa que voldria deixar dita en sobre aquesta mesura imposada pel Govern local, es que reduir el consum d’aigua dels serveis de dutxes de les platges, mentre es gasten de forma descontrolada milers de litres d’aigua per les fuites del la xarxa d’aigua o amb el sistema de reg de parcs i jardins, no te cap sentit. Crec que en aquest àmbit, seria més que necessari tenir un pla dissenyat per la regidoria de Medi Ambient, per reduir el consum de l’administració publica d’aquest bé escàs, que reduís de forma generalitzada la quantitat d’aigua que es gasta en tot el municipi a la vegada que s’hauria d’implementar des de l’empresa publica d’aigua un pla concebut per acabar amb les fuites al la xarxa. Això si es fes bé, si que significaria una reducció del consum d’aigua.

Centrant-nos en la qüestió del tancament de les dutxes, que segon diu l’ajuntament de Vendrell ha suposat un estalvi de 8 milions de litres d’aigua, caldria dir que crec es podien haver posat en marxa altres mesures d’estalvi d’aigua menys draconines, que haguessin suposat a la llarga una solució pels usuaris de les nostres platges. Per posar alguns exemples concrets, caldria dir que a Torredenbarra s’ha posat dutxes d’aigua salada aquesta es una solució possible i viable que es podria implementar a Vendrell com alterntiva; crec es podria estudiar ficar dutxes amb una taxa mínima per ús; i penso que es podria haver estudiat fer, el que ha fet l’ajuntament del Sóller, que va tractar de reduir el consum d’aigua, reduint el temps d’us de la dutxa a 5 segons. Cal posar de manifest que es podria fer una mesura hibrida que suposes l’eliminació dels renta peus i posar l’aigua capa la dutxa amb una reducció de temps de sortida d’aigua, a la qual es sumes la eliminació de dutxes donat que ara per ara tenim 41 punts amb 70 sortidors. Però de tot això que dic, res de res, l’equip de Govern local encapçalat per Kenneth Martínez ha tirat en davant la mesura impulsada per la regidora de platges Bàrbara Peris i ha decidit tacar les dutxes tot l’estiu durant aquest mandat.

Aniré acabat aquesta breu reflexió sobre el tancament de les dutxes de les platges de Vendrell, apuntant que aquesta mesura fa menys competitives les nostre platges davant la resta de municipis de la façana litoral més propera que les tenen obertes i que redueix les expectatives econòmiques del nostre teixit comercial en tots els àmbits, del qual depèn la nostra economia. Dire en aquesta reflexió que aquesta mesura demostra de forma clara i taxativa la manca de projecte de Govern que lidera el senyor Kenneth Martínez que pren mesures mediambientals sense tenir sobre la taula un pla general de treball en aquest àmbit, demostrant que més que mesures d’estalvi son ocurrències d’un Govern sense pla de mandat ni projecte de ciutat, que no escolta a la ciutadania i que no entén que la societat del segle XXI emparada per les normatives, vol participar, vol ser consultada i vol decidir per si mateixa més enllà de ficar el vot a l’urna cada 4 anys.

Antonio Garcia Leal

President de la Federació Xarxa Vendrellenca