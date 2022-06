Escòcia

Referèndum no vinculant a Escòcia per l'octubre de 2023

La primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha anunciat la celebració d'un nou referèndum d'independència el 19 d'octubre del 2023. Seria no vinculant amb l'objectiu de "conèixer l'opinió" dels escocesos.

Sturgeon ha subratllat la voluntat de pactar amb Londres una consulta "legal". La consulta serà per "conèixer l'opinió del poble escocès sobre si Escòcia hauria de ser o no un país independent". Una victòria del 'sí' no implicaria directament la independència. Posteriorment, la ministra ha comentat que Canadà i el Regne Unit hauria de fer-ne una legislació.

La primera ministra escocesa ha explicat que tant el parlament escocès com el del Regne Unit haurien d'aprovar posteriorment la legislació. Per evitar que la democràcia escocesa sigui presonera de Boris Johnson o de cap altre primer ministre.