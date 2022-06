Drets i Llibertats

Rafel Ribó va crticar durament l’actitud d’ajuntaments que neguen el dret a l’empadronament en el acte de comiat com Síndic

Rafel Ribó va començar la seva intervenció amb molta contundència sobre els ajuntaments que neguen el dret a l’empadronament en el acte de comiat com Síndic. L’any 2020 va denunciar el posicionament de l’Ajuntament de Martorell, governat per l’alcalde Xavier Fonollosa, amb majoria absoluta de Junts per Martorell. Ribó va recordar que aquestes actituds vulneren drets de les persones i també la llei, tal com ha posat de manifest la recent sentència que ha anul·lat un reglament de l’Ajuntament de Premià de Mar que establia les mateixes limitacions que s’apliquen a Martorell, i de la que elBaix.cat ja va informar en el seu mment

El Síndic va afirmar que, tal com diu la sentència sobre el cas de Premià, els alcaldes no poden denegar l’empadronament a ningú “encara que visqui sota un pont”. Escoltaven atentament les reflexions del Síndic l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, la consellera de Drets Socials i el conseller de Salut de l’actual govern d’ERC i Junts, ex membres convergents del Govern de la Generalitat com Xavier Trias o Irene Rigau i l’encara secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez.

Ribó va fer un seguit de reflexions sobre l’estat dels drets bàsics a Catalunya: el dret a l’educació, el dret a l’habitatge, el dret a la salut, els drets dels infants o els drets de la gent gran. Va concloure que els drets s’han de defensar més enllà de les lleis, per evolucionar cap a un sistema més democràtic i respectuós amb les persones.

El recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau, de Barcelona, va acollir la conferència de Rafel Ribó titulada “L’estat dels drets” (a la fotografia), que va servir per fer balanç dels seus divuit anys com a Síndic de Greuges. L’acte fou conduit per la periodista Lídia Heredia i va comptar amb una glosa del paper de Ribó, efectuada pel nou president del Consell de Garanties Estatutàries, Joan Vintró, segons ha informat elBaix.cat