Pirineu aragonès

Organitzacions ecologistes exigeixen la paralització de la unió d´estacions d´esquí al Pirineu aragonès

La Diputació d'Osca ha presentat al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme una proposta de finançar mitjançant el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) un projecte d'ARAMON i de la Mancomunitat de la Vall de l'Aran d'unió de les estacions d'esquí. Candachú, Astún i Formigal, el cost dels quals puja a 34 milions d'euros, que s'uneixen als aproximadament 30 milions d'euros que ja s'han sol·licitat a les fases prèvies del projecte. El mateix secretari d'Estat de Turisme ha confirmat , en declaracions als mitjans de comunicació, que el projecte podria rebre un finançament proper a aquesta quantitat.

Per a les cinc organitzacions ecologistes estatals, Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF, aquest projecte no s'ha de dur a terme pels seus impactes ambientals negatius i perquè donaria continuïtat a un model de desenvolupament insostenible, que no genera ús de qualitat i que està destinat a desaparèixer a curt termini per les condicions meteorològiques provocades pel canvi climàtic.

Les organitzacions ecologistes alerten que la construcció d'aquesta infraestructura de connexió entre estacions d'esquí comportaria un impacte irreparable al paisatge ia les espècies de fauna i flora d'aquest espai pirinenc, especialment al paratge anomenat Canal Roya, una gran vall glacera, al peu de bec Anayet, de bellesa extraordinària i valors naturals. El projecte contempla aixecar dos entramats de grans pilastres metàl·liques, ancorades en formigó, per sostenir els cables pels quals discorrerien telecabines en les dues direccions. A més, es pretén construir una carretera de servei i evacuació al llarg de tot el recorregut i s'edificaria una estació de serveis al fons de la vall.

Les organitzacions ecologistes recorden que aquest valuós espai natural té obert un procediment per a la creació d'un nou parc natural, anomenat Anayet-Partacua, fonamentat en la singularitat paisatgística d'origen glacial, l'excepcional vegetació d'alta muntanya i la fauna singular i que, fins i tot que aquest procediment es resolgui no hi hauria d'haver cap intervenció sobre la zona.

WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistes en Acció i Amics de la Terra denuncien que aquest projecte que s'emmascara com a “turisme sostenible” no compleix amb el principi de “No Fer Dany Significatiu” (DNSH per les sigles en anglès), condició sine qua non establerta per la Unió Europea (UE) per a l'assignació dels fons europeus Next Generation que financen el PRTR, que obliga a justificar que els projectes finançats no impactaran de manera negativa cap dels sis objectius mediambientals definits per la UE:

Mitigació del canvi climàtic. Adaptació al canvi climàtic. Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. Transició cap a una economia circular. Prevenció i control de la contaminació. Protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes.

Els grups ecologistes es mostren convençuts que el projecte incompleix tots els objectius ambientals, per la qual cosa el Govern espanyol es veurà obligat a tornar els fons. Les organitzacions ecologistes manifesten que: “A més dels impactes locals sobre la biodiversitat, la creació de noves infraestructures i carreteres suposaria un augment del flux de vehicles, cosa que impedeix la lluita contra el canvi climàtic. Denunciarem davant la Comissió Europea aquesta proposta si calgués, i no hi ha dubte que, si aquesta ha estat finançada amb diners europeus, la UE obligarà a la seva devolució.”

Contrari al nou escenari climàtic

A més, en un context de canvi climàtic, amb un risc alt de descens de la neu segons les prediccions de l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic (OPCC), sostenir les instal·lacions d'esquí suposa apostar per la innovació artificial com a única estratègia, cosa que posa en risc els aiguamolls i suposa un augment del consum denergia. En lloc d'això, atenent el diagnòstic del mateix OPCC, les estacions d'esquí a la muntanya aragonesa han d'afrontar sense demora la seva adaptació al canvi climàtic i la reducció progressiva de la neu. Per mantenir la feina actual han de reformular el seu projecte, diversificant i corregint la seva oferta turística cap a un model sostenible. Les possibles pèrdues d‟ocupació d‟aquest canvi en el model haurien de tenir la mateixa consideració que altres sectors d‟activitat (energètic, automòbil…) que patiran la reconversió per realitzar una transició justa. La destrucció d´aquest paratge compromet el futur d´un turisme sostenible, de noves oportunitats d´ocupació i de qualitat a la zona. L'ús del Fons de Recuperació Europeu s'ha d'adreçar a aquest objectiu, diversificant i desestacionalitzant l'ocupació i promovent la producció i la gestió dels recursos locals, prioritzant recursos econòmics destinats a la creació d'ocupació, dotació de serveis i qualitat de vida que afavoreixin l'assentament de la població, especialment de les dones joves, com a eix vertebrador i de desenvolupament demogràfic en aquestes muntanyes. "No hi ha cap altre camí per fixar població estable al territori i corregir la precarietat actual de l'ocupació al voltant de les estacions", afirmen les organitzacions.

Les ONG consideren que és urgent promoure un altre model de desenvolupament al territori, comptant amb la participació de la població local, per emprendre iniciatives capaces de generar ocupació sense comprometre els valuosos recursos naturals de la zona. Per això, aquestes organitzacions conclouen que insistir en aquest model de turisme no té sentit, i suposa un balafiament de fons públics que intenten prolongar l'agonia del negoci de la neu en aquesta valuosa zona del Pirineu aragonès.