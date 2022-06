Repressió

Òmnium denuncia a l’ONU la complicitat de l’Estat amb l’espionatge il·legal a l’independentisme

Xavier Anrich: “L’Estat va utilitzar Pegasus per atacar el cor de la democràcia: la societat civil i l’oposició política. Suposa una clara vulneració de drets fonamentals”

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha denunciat la complicitat de l’Estat espanyol amb l’espionatge il·legal a l’independentisme, al Consell de drets humans de les Nacions Unides, on ha participat avui en una declaració oral davant del relator especial sobre els drets a la llibertat de reunió pacífica i associació, Clément Voule. Antich ha reclamat la intervenció de l’ONU perquè iniciï una investigació “immediata i eficaç”, que tingui com a objectiu identificar i sancionar els responsables del Catalangate.

“L’Estat va utilitzar Pegasus per atacar el cor de la democràcia: la societat civil i l’oposició política. Això suposa una clara vulneració del dret a la llibertat de reunió i associació, entre altres drets fonamentals”, ha denunciat Antich, al cor de les Nacions Unides.

El president de l’entitat ha volgut recalcar que l’Estat espanyol està incomplint amb la seva responsabilitat d’investigar el cas d’espionatge més gran del món, fins ara demostrat, amb el malware Pegasus. Per això, Antich ha exigit una investigació independent i imparcial, ràpida, efectiva i pública, ja que segons la legislació internacional, l’espionatge reconegut pel CNI espanyol no és legítim, proporcionat ni necessari i representa una clara vulneració dels drets fonamentals de la societat civil.

Per la seva banda, el relator especial sobre els drets a la llibertat de reunió pacífica i associació, Clément Voule, ha respost a Òmnium Cultural fent una crida al Consell de drets humans a prendre una “acció contundent” perquè els Estats prohibeixin l’ús de Pegasus, ja que és una eina que “vulnera la privadesa i posa en perill a la ciutadania”.

“La repressió de l’Estat contra el moviment independentista persisteix, ara en forma d’espionatge il·legal i de Catalangate, però aquesta macrocausa té moltes cares. Cada setmana vivim múltiples capítols d’aquesta onada repressiva, amb judicis polítics contra activistes que l’únic que han fet ha estat exercir els seus drets fonamentals”, ha puntualitzat Òmnium Cultural, que està treballant en tots els fronts per internacionalitzar el conflicte i per convertir la vulneració dels drets civils i polítics per part de l’Estat, en una denúncia col·lectiva.

Aquesta acció forma part de la campanya que Òmnium Cultural ha impulsat, coordinadament amb la resta de víctimes, per denunciar el Catalangate a diferents òrgans de protecció de drets humans internacionals.