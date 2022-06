Rius

La PDE escèptica sobre possibles canvis al nou Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre

La plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) es mostra escèptica i a l’espera de la publicació del nou Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre a finals d’aquest mes de juny. Els antitransvasament no esperen que el document introdueixi canvis substancials en la política del govern espanyol cap a l’Ebre que, segons recorden, prioritza els interessos de les grans companyies. Segons la seva portaveu Matilde Font “Fan un procés participatiu perquè hi estan obligats. Això els ajuda a omplir-se la boca de que la gent opina, participa i diu el que pensa. Després fan la política que fan i estan sota les ordres d’empreses i oligopolis”. L’entitat ja avisa que en cas de constatar nous incompliments de les directives europees en matèria d’aigües i hàbitats, tornaran a portar el govern espanyol davant dels tribunals o les autoritats comunitàries, segons recull Ebre Digital.

Presentació de la 21a edició de la piraguada

La plataforma ho valorava en la presentació de la 21a edició de la piraguada en defensa del riu. Una jornada lúdica i reivindicativa que com cada any unirà les localitats de Xerta i Tortosa el 12 de juny. La jornada lúdica i reivindicativa tindrà la sortida al municipi de Xerta i finalitzarà a Tortosa al migdia. Concretament a la platja del barri de Ferreries, just davant de la pintada assenyalant el límit de cabal ecològic que consideren mínim per al riu.