Infraestructures

La CUP reclama millores reals i urgents en la xarxa ferroviària

La formació lamenta l'accident entre un tren regional de la línia R16 i una locomotora de mercaderies la passada nit a l'altura de Vila-Seca i que ha deixat una trentena de ferits, a qui mostren tot el seu suport.

La CUP, tot i a l'espera de tenir més informació, denuncien l'abandonament per part de l'Estat espanyol i del Govern de la Generalitat de les línies R16 i R15 que "pateixen un servei lamentable, amb pèssimes freqüències, retards constants i combois que no corresponen a la mitja distància", segons la diputada Laia Estrada.

Per aquest motiu asseguren que aquest accident "és una gota més que se suma al conjunt de greuges" que pateix el territori en matèria d'infraestructures i mobilitat, "un territori que ha estat històricament oblidat i menystingut pels diferents governs", afegeix el regidor cupaire Sergi Arnau. En aquest sentit, els cupaires insisteixen en la necessitat de crear l'ATM (Autoritat Territorial de Mobilitat) de les Terres de l'Ebre, que la Generalitat que assumeixi de forma immediata la gestió íntegra del sistema ferroviari català, inclosa la gestió del servei de Rodalies i també les seves infraestructures i s'han sumat a la reivindicació de la Plataforma Trens Dignes exigint la construcció d'una estació a l'enclavament de Vila-Seca.

Per la seva banda, la regidora tarragonina, Eva Miguel, recorda que és un reclam del territori del Camp impedir que les mercaderies, i sobretot les perilloses, passin prop dels nuclis urbans i que aquestes passin per l'interior, i no per la línia de costa. “La situació actual representa un risc pels veïns i veïnes, la salut, l'entorn i genera pèrdues econòmiques.” ha sentenciat.

Finalment, Miquel ha declarat que la instal·lació del tercer carril ferroviari del Corredor Mediterrani a la línia convencional de la costa nord de l’àrea de Tarragona “és del tot incongruent.” “L'increment previst de mercaderies farà que aquestes conflueixin justament a Vila-seca, fet que contribuirà de forma directa a la saturació de la línia de la costa,” on, segons la regidora tarragonina, la població en sortiria afectada.