La CUP insisteix en fiscalitzar el servei de recollida i neteja a Reus

«Som l'única formació política que vol una sanitat pública per a tothom». Amb aquesta contundent afirmació, la regidora Marta Llorens obria un acte que va posar damunt de la taula la necessitat de reobrir el CAP Gaudí. «Aquest CAP s'ha de reobrir amb els mateixos serveis que hi havia abans, o més, perquè cal atendre les necessitats arran de la Covid19», va subratllar Llorens. La regidora cupaire també va celebrar que l’AVV s’hagués fet seva aquesta reivindicació perquè «cal no deixar les lluites a mans dels partits polítics». En aquest sentit, Llorens va denunciar que l’Ajuntament només fa ciutat de ravals cap endins i que fer un CAP també vol dir crear comunitat, més enllà de la qüestió sanitària.

La diputada al Parlament Laia Estrada va denunciar que tot allò que es va tancar per la Covid19 no s'ha recuperat i que és una situació que es repeteix arreu. «Forma part d'una estratègia, que no compartim gens, d'una voluntat perversa de desmantellar la sanitat pública», va resumir la diputada. Estrada va denunciar que s’està forçant la gent perquè enriqueixi les mútues privades, una política que han desenvolupat tots els partits que han governat a la Generalitat a través del sistema público-privat que patim.«L'objectiu dels que són al govern és desmantellar la sanitat pública. Hi ha personal per a fer la feina, hi ha les infraestructures on desenvolupar-ho, i hi ha els diners. Però els diners, a part d’anar a la gestió directa del Govern, també van a parar a tercers: fundacions, empreses... on es paguen sous desorbitats de directors», va denunciar Estrada. La diputada també va assenyalar que el personal sanitari està molt cansat i que encara no ens hem recuperat de les anteriors retallades. Abans de la pandèmia, l'Atenció Primària ja era deficient i per això va convidar el veïnat a no reclamar el que tenien aleshores sinó a reclamar més. En aquest sentit, va subratllar que la saturació de la primària comporta, de retruc, la saturació d'urgències.

«Volem provisió, gestió i titularitat públiques perquè no hi hagi intermediaris pel mig. Cal que els diners es destinin únicament a tenir cura de la salut de la població. És una qüestió només de voluntat política», va concloure Estrada. I va reblar que l'única manera per aconseguir revertir la situació cap on ens duen és mitjançant la mobilització veïnal. Llorens va recordar que els partits que governen a l’Ajuntament de Reus són els mateixos que ho fan a la Generalitat i Estrada va denunciar que deixar la gent sense sanitat és una pràctica mafiosa, per molt legal que sigui i va concloure que la CUP aposta per una sanitat 100% pública sense intermediaris pel mig que només volen lucrar-se amb la nostra salut. «Volem sanitat pública perquè ens hi va la vida!», va sintetitzar.

La presidenta de l’AVV del Barri Gaudí va explicar que amb 15 dies havien recollit 1000 signatures per la reobertura del CAP. Diverses veïnes van exigir, com a mínim, els mateixos serveis que hi havia abans —metge de capçalera i infermera— i van criticar que el CAP Llibertat, on han d’assistir ara, és a 45 minuts amb transport públic.

L’acte va aplegar una trentena de veïns i veïnes del barri i de la ciutat. L’acció informativa i reivindicativa tenia lloc després que la CUP hagués enganxat cartells i repartit fulls volants les dues setmanes anteriors. La iniciativa s’emmarca en la campanya «Defensem els nostres CAP» engegada per la CUP nacional el passat 12 d’abril, dia de l’atenció primària. La formació reclama erradicar-hi les barreres d’accés amb una major presencialitat, accessibilitat i continuïtat; millorar-ne els equipaments; millorar les condicions laborals i augmentar el personal; abordar els Determinants Socials de la Salut (DDS); incidir més en el sistema sanitari a través dels CAP; aturar el Pla de desmantellament de l’Atenció Primària, i destinar el 25% del pressupost de Salut als Equips d’Atenció Primària.