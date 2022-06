Muncipalitzacions

La CUP critica que l'Ajuntament lliuri a mans privades 20 milions d'euros de tot els molletants

La CUP de Molletha criticat avui la decisió del ple de l’ajuntament de Mollet d’aquest dilluns, de tornar a posar en mans d’una empresa privada un servei essencial com és el de la neteja urbana i la recollida de brossa.

La formació anticapitalista ha lamentat la decisió del ple municipal aprovada amb els vots de PSC i Podemos i els seus aliats de la dreta, C’s i Junts per Mollet i l’abstenció passiva d’Ara Mollet-ERC i Mollet en Comú, que suposa la derivació de prop de 20 milions d’euros de les arques públiques molletanes a mans d’una empresa privada.

En aquest sentit, Xavi Herrera, portaveu de la CUP Mollet, ha denunciat que “actualment la majoria de serveis, com la recollida de brossa, la neteja de la ciutat, les escoles bressol, la neteja de les dependències municipals, la jardineria de la ciutat, el manteniment de l’enllumenat, etc, estan ja adjudicats a empreses privades” i ha convidat als mandataris municipals a “fer públiques les dades dels beneficis que han aconseguit durant aquest mandat les empreses adjudicatàries d’aquests serveis”.

Herrera, ha recordat que la gestió privada d’aquests serveis “comporta l’encariment d’un servei essencial que paguem tots els molletans, ja que s’ha d’incorporar al preu del servei el marge de benefici empresarial, més un 21% d’IVA.” i ha defensat que “aquest sobrecost es podria dedicar tant a millorar els serveis i planificar inversions necessàries pels ciutadans com a reduir una part del deute que han generat el governs de PSC amb CiU i amb Podemos i C’s”.

El portaveu de la CUP Mollet, ha explicat que “combatre aquestes privatitzacions i apostar per la gestió pública dels serveis bàsics per a la ciutat, serà un dels eixos prioritaris i diferencials del nostre programa per a les properes eleccions municipals, per això seguirem treballant per aturar la privatització dels serveis i per iniciar els estudis de costos per a la seva remunicipalització, prioritzant l’ interès social i atenent al seu impacte al pressupost municipal”